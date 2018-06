4 Proteínas que te Harán Bajar de Peso Rápido… ¡hasta 10 Kilos!

Desde los 12 años, cuando descubrí que era la “gordita” de mi grupo de amigas, y me hice el propósito de ser “delgada”. Un objetivo, que seguro te imaginas, me ha llevado a probar un sin fin de dieta: la de la luna, del agua de piña… Todas con resultados, pero no permanentes, hasta que descubrí un grupo de proteínas para bajar de peso.

Y no me refiero al pollo, que después de tanto régimen alimenticio pierde su sabor, sino a un tipo específico de proteínas que además de “llenar”, podemos comerlas hasta 5 veces al día y perder hasta 10 kilos.

¿Qué proteínas te hacen adelgazar?

1. Salmón

Un estudio publicado en la revista “Nutriens”, halló que los ácidos poliinsaturados presente en este pescado evitan que la grasa se acumule en el vientre, además de que sus vitaminas regulan el funcionamiento de nuestra tiroide.

Cómo prepararlo? Ingredientes: rodaja de salmón, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de jugo de limón, sal y pimienta. Preparación: Pon en el sartén el aceite a calentar, para después colocar el salmón; éste se cocerá rápido por lo que debes tener cuidado. Por último adereza con el limón, sal y pimienta.

2. Requesón

Además de satisfacer el hambre, igual que si comieras huevo, 28 gramos de éste sólo aportan 163 calorías y puede ayudarte a controlar el hambre de media mañana.

¿Cómo comerlo? Si vives en México una excelente opción es ir por uno tlacoyos de requesón. Si estás en otro país puedes acudir al centro comercial, y colocar una cucharada de éste en tu ensalada.

Contiene vitamina E, complejo B, hierro, yodo y selenio, elementos que evitan ese horrible “efecto rebote”.

¿Cuánto comer? Es suficiente con 2 porciones al día. Tip, puedes mezclar con verduras que te gusten, por si sientes que es muy poco.

4. Lentejas

Esta legumbre reduce el riesgo de tener el colesterol alto, además que regula nuestro tránsito intestinal por lo que favorece la pérdida de grasa. 100 gramos de éste aporta sólo 150 calorías.

¿Cómo comerlo? Ingredientes: 1 tza Lentejas, ½pieza cebolla, 1 pieza de ajo, una taza de agua.