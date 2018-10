Donde la Berenjena Cura el Cáncer y la Lejía Trata el Autismo

Hay un lugar en el que el cáncer tiene cura en solo 42 horas y en el que todos los médicos del mundo conspiran juntos para engañar a la población. Donde la lejía cura el autismo y las vacunas no previenen epidemias, sino que las provocan. Es un lugar en el que la respuesta a preguntas complejas son mentiras como las anteriores. Son las redes sociales, donde la lucha contra los bulos sanitarios y la desinformación peligrosa pierde batallas a diario. Internet es la segunda vía de acceso a información sobre pseudoterapias en España y dos tercios de los ciudadanos se informan sobre salud en la red. Todo eso en un contexto en el que buena parte de la información sobre salud que circula en redes es falsa, según numerosos estudios recientes, que observan que en algunos casos la mayoría de lo compartido es desinformación intencionada. Mientras, las grandes compañías de redes sociales mantienen muchos de esos contenidos tóxicos aludiendo a la libertad de expresión y a sus ambiguas políticas de retirada de contenidos.

Las autoridades sanitarias catalanas pidieron la retirada de 14 vídeos a YouTube por desinformar sobre el cáncer. No lo ha hecho

“Te presentamos un remedio casero. El cáncer se muere en tan solo 42 horas. Jugo de remolacha para curar el cáncer”. Es fácil escuchar estas falsedades con tan solo pedirle al buscador de YouTube vídeos con los conceptos “cura” y “cáncer”. Afirmaciones muy peligrosas que denunciaron hace dos semanas en un informe el Colegio de Médicos de Barcelona, el Departamento de Salud y el Consejo Audiovisual de Cataluña. Al hacer esa búsqueda en la popular web de vídeos, el 74% de los 50 primeros resultados eran patrañas como estas y otros mensajes pseudocientíficos, denunciaba el estudio.

Estas tres instituciones pusieron el foco en 14 de estos vídeos por la especial gravedad de su contenido y porque registran más de 25 millones de visualizaciones conjuntas. Juntos le pidieron a YouTube que los retirara porque “prometen curar el cáncer siguiendo procedimientos milagrosos sin ninguna base científica y desacreditan los tratamientos de los profesionales de la medicina”.

YouTube no los ha retirado. En conversación con Materia, una portavoz de la compañía insiste en que no pueden hacer comentarios sobre casos específicos, pero recuerda que ellos se ciñen al cumplimiento de la legalidad y su política: “Cuando un vídeo ha sido marcado y viola nuestros Términos y Condiciones lo retiramos, cuando no los incumple, permanece en la plataforma”. Ahí siguen los vídeos, sus canales, y las innumerables copias que le han surgido a esos vídeos tan exitosos.

FUENTE: EL PAIS