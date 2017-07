Por Grecia Ponce

Abandonó las teclas el periodista, Adalberto Salmerón Alcaraz, decano del periodismo deportivo con 41 años de trayectoria.

Su cuerpo sin vida fue descubierto la mañana de este viernes, por sus familiares en su domicilio, con indicios que ya tenía varios días de haber fallecido.

Aunque cursaba la carrera de ingeniero agrónomo, Chalme como se le conocía en el gremio periodístico, con apenas 20 años de edad optó por cambiar de carrera para incursionar en el periodismo deportivo en Diario de Michoacán y también fue una institución en el Canal 7, en donde por más de 20 años reseñó los acontecimientos deportivos, en donde no sólo hacía gala de su conocimiento, sino de su memoria, ya que sin guion proporcionaba la complicada información acerca de ligas, equipos y anotaciones.

Trabajó en diversos medios impresos estatales y locales, pero lo más importante es que con su temperamento dicharachero y bonachón se ganó el afecto de los que le conocieron.

Aunque ya tenía una trayectoria de por lo menos dos décadas, tuvo la grandeza y la humildad de sumarse a los cursos de capacitación y diplomados que organizaba el gremio periodístico de la ciudad de Uruapan y participó siendo alumno de profesores de instituciones tales como la escuela de periodismo, Carlos Septién García, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Latina de América.

Su pericia y conocimiento no pasaron desapercibidos para sus compañeros de oficio y el 3 de mayo del 2009, fue reconocido por ellos, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa; reconocimiento que le fue entregado por el ahora ex gobernador Leonel Godoy Rangel y el entonces presidente municipal, Antonio González Rodríguez.

Bautizado como el Rolls-Royce de la información deportiva este decano del periodismo era una enciclopedia viviente de su área y a partir de ahora las canchas, notarán su ausencia.

Con su fallecimiento la pérdida no es solo para sus familiares, sus colegas y amigos, sino para la sociedad, ya que no habrá otro reportero con su conocimiento y su carácter que informe sobre la vida deportiva de la ciudad.