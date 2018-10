Accesos a Uruapan Están Garantizados

Uruapan, Michoacán; miércoles 31 de octubre de 2018.- Autoridades municipales recalcan que a Uruapan se puede ingresar por cualquiera de los accesos carreteros con que cuenta este municipio, incluida la vialidad por la comunidad de Caltzontzin, luego que la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal habilitó una ruta alterna por la calle Veracruzana, ante el bloqueo en un tramo de esa arteria vial.

De tal manera, no hay problema para que los turistas lleguen a la Perla del Cupatitzio a disfrutar de las actividades del 11º Festival de Velas en Noche de Muertos.

Sobre el particular, el Director de Tránsito y Vialidad Municipal, Rubén Baltasar Mendoza, resaltó que por indicaciones del Presidente Municipal, Víctor Manuel Manríquez González, se toman las medidas necesarias en materia de vialidad y movilidad, para garantizar el ingreso a este municipio, especialmente durante la temporada de Noche de Muertos.

Manifestó que se ha puesto en marcha el operativo de tránsito para dar seguridad vial a habitantes, así como a la importante cantidad de visitantes nacionales y extranjeros que se espera recibir estos días en la Perla del Cupatitzio, lugar que los últimos años ha cobrado relevancia turística por las tradiciones de Noche de Muertos y sobre todo, por el Festival de Velas que atrapa la atención en todo Michoacán y en gran parte del país.

Explicó que de inmediato se dio solución al bloqueo del Boulevard Industrial y se habilitó una ruta alterna por la calle Veracruzana, de tal forma que para quienes vienen de la Ciudad de México, Morelia, Toluca y de otras partes del centro de la república, no tienen problema para ingresar a la ciudad.

Añadió que el dispositivo de vialidad por el Día de Muertos se mantendrá hasta el 4 de noviembre, una vez que pase el Festival de Velas y también el Tercer Festival del Charanda.