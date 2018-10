Afirman Científicos Estar muy Cerca de Crear Cerebros

Científicos de la Universidad Tufts, ubicada en Massachusetts, Estados Unidos, creen estar cerca de crear cerebros humanos desarrollados a partir de neuronas.

Este equipo de investigadores liderados desarrolló modelos tridimensionales (3D) de cultivo de tejido humano usando neuronas humanas. El objetivo no sería otro que encontrar la forma de entender mejor la forma en la que las células cerebrales trabajan e intercambian información.

Los modelos de tejido 3D están poblados por células madre pluripotentes inducidas por el hombre(iPSC) que pueden derivarse de muchas fuentes, incluida la piel del paciente. Los iPSC se generan al hacer retroceder el reloj en el desarrollo celular a sus precursores similares a los embrionarios. Luego se pueden marcar hacia adelante para cualquier tipo de célula, incluidas las neuronas.

“Encontramos las condiciones adecuadas para lograr que los iPSC diferencien los subtipos neuronales, así como para respaldar las redes neuronales en crecimiento”, dijo David L. Kaplan, profesor de Ingeniería de la familia Stern, presidente del Departamento de Ingeniería Biomédica en la Escuela de Ingeniería de Tufts y Miembro del cuerpo docente del programa en la Escuela de Graduados en Ciencias Biomédicas de Sackler en Tufts.

“Los andamios de colágeno de seda proporcionan el entorno adecuado para producir células con firmas genéticas y señales eléctricas encontradas en tejidos neuronales nativos”, señaló.

Este descubrimiento ayudaría a entender cómo se comportarían las células cerebrales de pacientes con Parkinson o Alzheimer, así como otras enfermedades neurodegenerativas, ante tratamientos experimentales, sin poner en riesgo su integridad.

