Alfonso Cuarón Presenta su Cinta ‘Roma’ en el Festival de Venecia

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón presentó ‘Roma’, su nuevo largometraje filmado en blanco y negro, en la edición 75 del Festival Internacional de Cine de Venecia como parte de la Sección de Competencia.

La película, ambientada en los años 70, aborda la vida de una familia de cuatro hermanos de clase media-alta que fueron abandonados por su padre y reciben los cuidados de una empleada doméstica, una joven indígena que, a pesar de vivir su propio drama, éste no se interpone con sus responsabilidades de cuidarlos.

“La verdad no me creía la experiencia de trabajar con Alfonso Cuarón, él es muy buen director, tiene una muy buena energía, sabe escuchar y sabe explicar sus ideas, no me tomó mucho tiempo saber lo que quería”, declaró la protagonista Alejandra Herrera.

“Me llena de orgullo haber participado en una película dirigida por un mexicano de tal prestigio, y que celebra la vida ‘a la mexicana’, mostrando al mundo la lengua mixteca”, agregó.

De acuerdo con la crítica especializada, ‘Roma’ se ha convertido en una de las propuestas más fuertes para hacerse acreedora al León de Oro, el premio más importante que concede el Festival de Venecia.