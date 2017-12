Alfonso Martínez Reconoce a Policías de Morelia en su Día

Como ninguna otra Administración, en este Gobierno hemos trabajado muy fuerte para reivindicar la labor de los policías municipales y constituir una institución sólida y cercana a la ciudadanía, por ello, seguiremos apostando por fortalecerla y brindar mejores condiciones a los elementos y con ello, continuar reforzando la seguridad de los morelianos, afirmó el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcazar, durante el evento conmemorativo al Día del Policía.

En compañía del Síndico Municipal, Fabio Sistos Rangel y el Comisionado Municipal de Seguridad, Bernardo León Olea, el Alcalde enfatizó el compromiso por seguir consolidando una policía modelo a nivel nacional, que genere mejores condiciones de vida para las familias que habitan en el municipio.

“No podemos tener desarrollo económico si no tenemos seguridad, no podemos recibir turismo si no tenemos seguridad, si existe orden en nuestra ciudad se mejoran estos aspectos y se genera el desarrollo que anhelamos, por ello seguirnos reforzando a la Policía de Morelia”, señaló ante los uniformados y sus familias.

Alfonso Martínez, reconoció la labor que día a día desempeñan los efectivos, quienes “exponen su seguridad por la de los morelianos y por contar con una ciudad donde prevalezca la tranquilidad”; asimismo, hizo un especial reconocimiento a las mujeres policías, muchas de ellas mamás y jefas de familia, quienes “tienen un doble mérito por el esfuerzo que ello implica”.

El Presidente Municipal, aprovechó también para anunciar que mediante Cabildo, se buscará que la familia del elemento caído hace unos días, tenga acceso a una pensión, “‘no los dejaremos desamparados, la iniciativa ya está y veremos la manera de apoyarlos”, aseguró.

En su oportunidad, Bernardo León, agradeció y resaltó el desempeño de los elementos de la Policía de Morelia, que se han esforzado por su profesionalización y por brindar un mejor servicio a las familias morelianas.

Indicó que como resultado de lo anterior, ha bajado la incidencia delictiva en la capital michoacana, además que se ha aumentado la denuncia en el municipio, “antes la policía no recibía denuncias y teníamos una de las cifras negras más altas del país, sin embargo, esto ha cambiado y se ha generado mayor confianza de la población en esta corporación”.

Posteriormente, Martínez Alcázar, entregó reconocimientos a los uniformados que efectuaron un mayor número de acciones de proximidad, de mediación y puestas a disposición ante el Ministerio Público.