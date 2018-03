Alumnos ‘toman’ la Prepa 5 en Protesta por Excesos de Maestro

on banderas en rojo y negro alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 5 “José Vasconcelos” cerraron el plantel en protestan por las presuntas arbitrariedades contra estudiantes y el presunto acoso sexual que sufren alumnas por parte de un profesor.

2Estoy apoyando a mis alumnas. La Universidad nos ha enseñado a luchar por los derechos de las mujeres; la UNAM me ha formado en cursos de equidad de género, creo que tiene una obligación con la sociedad mexicana de mostrarse como un ejemplo donde no debe haber violencia contra sus mujeres, eso es lo que espera la sociedad… es un deber ético estar aquí con mis alumnas, también aquí estoy dando clase, también aquí estoy educando a una sociedad bastante machista y creo que la educación es la única manera de sacar a este país con tantos feminicidios, con tanta violencia. Es un deber de las profesoras por ética pronunciarse, porque guardar silencio es complicidad… es lo que enseñó en las aulas, es lo que me ha enseñado la Universidad, es mi deber estar aquí acompañando a mis alumnas…”, señaló la profesora Laura, quien imparte la materia de literatura en la institución educativa.

El pasado 7 de marzo se dio a conocer la denuncia por parte de padres de estudiantes, quienes señalaron a Ricardo ‘N’, maestro de historia, por faltar, enviar a museos a los educandos, no revisar trabajos solicitados, realizar exámenes con temas no vistos e, incluso, acosar a las alumnas.

Aseguraron que se buscó un acercamiento con María Dolores Valle, directora del plantel, pero, aseguraron, no ha atendido sus quejas, por lo que decidieron cerrar el plantel y solicitar al rector de la UNAM, Enrique Graue, sean atendidas sus quejas