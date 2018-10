‘Ana y Bruno’ Entra a la Carrera por el Óscar

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, dio a conocer la lista preliminar de cintas que competirán por entrar a la categoría de Mejor Película Animada en la próxima entrega del Premio Óscar.

En esta lista, en la que se encuentran cintas como ‘Isle of Dogs’ de Wes Anderson y ‘Hotel Transilvania 3’, está la mexicana ‘Ana y Bruno’ de Carlos Carrera.

La lista, que está compuesta por 25 películas, fue dada a conocer este miércoles y se trata de cintas que podrían integrar la categoría en la ceremonia 91 de la entrega del premio Óscar.

‘Ana y Bruno’

‘Dr. Seuss’ The Grinch’

‘Early Man’

‘Fireworks’

‘Have a Nice Day’

‘Hotel Transylvania 3: Summer Vacation’

‘Incredibles 2’

‘Isle of Dogs’

‘The Laws of the Universe – Part I’

‘Liz and the Blue Bird’

‘Lu over the Wall’

‘MFKZ’

‘Maquia: When the Promised Flower Blooms’

‘Mirai’

‘The Night Is Short, Walk on Girl’

‘On Happiness Road’

‘Ralph Breaks the Internet’

‘Ruben Brandt, Collector’

‘Sgt. Stubby: An American Hero’

‘Sherlock Gnomes’

‘Smallfoot’

‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’

‘Tall Tales’

‘Teen Titans Go! To the Movies’

‘Tito and the Birds’

Las nominaciones finales serán dadas a conocer el próximo 22 de enero de 2019 en tanto que la ceremonia se llevará a cabo el 24 de febrero de 2019 en el Teatro Dolby de Hollywood.