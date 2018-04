Anaya Promete Aumentar el Salario Mínimo a 100 Pesos y Duplicarlo en Cuatro Años, si Gana

El candidato presidencial Ricardo Anaya prometió que, el primer día de su gobierno, decretará el aumento del salario mínimo a cien pesos diarios y lo duplicará en cuatro años.

“Esta medida es de mínima y elemental justicia. A partir del primer día de mi mandato nadie que trabaje duro y honestamente va a pasar hambre”, subrayó el candidato de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

En su conferencia de prensa mañanera de este jueves, el panista rechazó que su propuesta se parezca a la que formuló Andrés Manuel López Obador para que el salario mínimo en México sea igual al de Estados Unidos.

“Yo tengo propuestas propias y es la que justamente hoy estoy presentando. Estoy convencido que es la mejor propuesta, la propuesta razonable, la propuesta sensata, la propuesta justa”, expuso Anaya, quien hoy se reunirá con los obispos de todo México.

Al respecto, expresó: “Compartiré mi agenda, las grandes prioridades, el diagnóstico que tengo del país, los objetivos y, por supuesto, la estrategia que estoy proponiendo para poder llevar a México de donde hoy nos encontramos, a ese objetivo de justicia con el que soñamos.

Voy a compartir con detalle los puntos específicos de la agenda y, por supuesto, contestaré cualquier pregunta que ellos deseen formular”.

En la misma conferencia de prensa, volvió a rechazar el reto del priista José Antonio Meade para que transparente todo su patrimonio de la última década.

“No quiero ser ofensivo, no quiero menospreciar, pero no tiene absolutamente ningún sentido sentarse a debatir con quien no tiene ninguna posibilidad de ganar y que va absolutamente rezagado en un muy lejano tercer lugar”, dijo y se mostró confiado en que, también, derrotará a López Obrador.

Sobre su propuesta salarial, Anaya se comprometió a cambiar el mecanismo para fijar el salario mínimo mediante la creación de un consejo verdaderamente representativo, incluyente y plural que pueda monitorear el alza de los salarios mínimos, sus repercusiones y las medidas a tomar hacia el futuro para una verdadera política salarial.

“Estoy seguro que, si nos unimos, todo aplicando el principio de la solidaridad y la corresponsabilidad, vamos a lograr mejorar la economía de todas y de todos los mexicanos y vamos a lograr que nadie se quede atrás”, expresó.

Acompañado del encargado de elaborar su programa de gobierno, Salomón Chertoriski, Anaya afirmó, con base en cifras del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, (Coneval), existen 53.4 millones de mexicanos en pobreza y que, si bien 2.9 millones de mexicanos dejaron de ser pobres extremos, casi 4 millones de personas engrosaron las filas de la pobreza en general.

Pero más allá de los números, dijo, el factor que explica el crecimiento de la pobreza es el bajo ingreso de los mexicanos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“El número de trabajadores que ganan el salario mínimo es la franja que más creció: En 2017 llegó a más de siete millones de personas en el cierre del año, es decir, un incremento anual de 6.4%, la tasa total de crecimiento en el empleo fue de 4.3 por ciento”.

Y puntualizó: “Si algo provoca el agrio y doloroso humor social es que los mexicanos no llegan a la quincena, y el factor más importante está ahí, para quien quiera verlo, son los salarios y especialmente los salarios mínimos”.

Por eso su propuesta, indicó, para que, el mismo día que asuma la Presidencia de la República aumente a cien pesos el salario mínimo diario que, en diciembre del 2022, alcanzará el nivel de la canasta de bienestar que establezca en Coneval, lo que implica poco más que duplicar el salario mínimo.

“Esto va a representar un enorme esfuerzo productivo, empresarial, organizativo, social y cultural de toda la nación, pero para grandes tareas como esa se forjan, precisamente, los gobiernos de coalición”, subrayó al elogiar la que encabeza.