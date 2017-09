Anuncia el Gobernador Silvano Aureoles Conejo la suspensión de su informe de gobierno programado para el día 24 de septiembre, en solidaridad por las víctimas de los últimos desastres naturales ocurridos en el país, este medio reconoce el gesto de nuestro gobernador y aplaude el hecho ya en estos momentos lo que menos queremos es que se usen la tribunas para publicitarse como aspirantes a puestos públicos, es necesario apoyar a las víctimas, con todo además del sueldo que ya donará el gobernador y los diputados, hace falta mover víveres, herramientas, medicinas y apoyos, gestionar viviendas, apoyo psicológico a los afectados, en fin el gobernador de Michoacán ha puesto el ejemplo y lo reconocemos dado que siempre la tendencia es a la crítica y a resaltar los errores y no reconocer lo que se hace bien, invitamos a los líderes y funcionarios de los partidos políticos a que se solidaricen con los afectados porque no han dicho esta boca es mía, pero no con el presupuesto que asigna el INE, sino con sus propios recursos puesto que se ha visto que como empresarios son muy exitosos.