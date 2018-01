Anuncia Gobernador Reforzamiento en Estrategia de Seguridad Para Zamora

El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo anunció que en conjunto con el Gobierno Federal se trabaja en el reforzamiento de la estrategia de seguridad en la región de Zamora, para continuar cerrando el paso a la delincuencia y brindar condiciones de certeza y tranquilidad a toda la población.

Al reunirse este domingo con directivos, periodistas, comunicadoras y comunicadores de esta región, el titular del Ejecutivo manifestó que cada zona tiene sus particularidades y por ello la de Zamora requiere de acciones muy puntuales.

Afirmó que en esta materia hay avances palpables y no se bajará la guardia para seguir dando resultados en beneficio de las michoacanas y los michoacanos.

En ese sentido, el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, destacó que con el trabajo realizado desde el inicio de esta administración en octubre de 2015, hoy Michoacán se ubica nueve lugares por debajo de la media nacional en incidencia de delitos.

Citando cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), expuso que aunado a ello la entidad se ubica hoy como la de menor incidencia delictiva de la región Centro- Occidente, que también comprende a estados como Jalisco, Guerrero, Querétaro y Nayarit.

Tal como lo ha hecho en las regiones de Morelia y Uruapan, el titular del Ejecutivo Estatal en conjunto con los responsables de Seguridad Pública, Salud, Educación y Desarrollo Económico, dio a conocer los avances alcanzados y los retos para este 2018.

En este encuentro, las y los periodistas refirieron que si bien hay avances en materia de seguridad, la percepción no ha cambiado, lo que representa un reto sobre todo por situaciones como la alerta que el gobierno norteamericano emitió a sus habitantes sobre visitar nuestra entidad.

Al respecto, el Gobernador Aureoles Conejo aseveró que es precisamente la percepción el reto más urgente al momento, ya que los logros en este rubro son respaldados por instancias nacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Por ejemplo, dijo, además de lo expuesto por el titular de SSP, hoy Michoacán tiene la mejor Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) del país, misma que fue reconocida por Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil “Alto al secuestro”, por su efectividad, ya que en estos dos años ha logrado reducir en un 80 por ciento la incidencia de este tipo de ilícitos.

“Los operativos no han parado; es difícil que no haya delitos, pero lo que si les aseguro es que no habrá impunidad”, sostuvo.

También en este marco, se dio a conocer que con capacidad de gestión y un manejo responsable de las finanzas públicas, se han podido concretar inversiones históricas en infraestructura de salud, educativa, carretera y de servicios.

Muestra de ello es que entre 2016 y 2017 se generó más obra pública que entre 2010 y 2015.

Se destinaron 4 mil millones de pesos en infraestructura de salud; se dignificaron mil 700 escuelas y sustituyeron más de 271 aulas “de palitos” de 167 planteles, en beneficio de más de 400 mil estudiantes; se reconstruyeron y/o rehabilitaron más de 750 kilómetros de carreteras y caminos, y fueron abiertos más de 13 mil kilómetros de caminos saca cosecha, por mencionar algunas acciones.

En cuanto a desarrollo económico se refiere, tan sólo en 2017, Michoacán atrajo casi mil millones de pesos en inversiones, algunas de ellas de empresas de talla mundial, como General Electric, Kimberly Clark y Fedex; en dos años se crearon más de 59 mil empleos formales, mientras que en el año que concluyó fueron más de 33 mil, la cifra más alta en las últimas dos décadas.

Asimismo, en 2016 y 2017 arribaron a nuestro estado 16 millones 500 mil turistas, de estos, 8 millones 306 mil nos visitaron el año pasado, la cifra más alta desde 2010.

La coordinadora general de Comunicación Social, Julieta López Bautista, mencionó que este acercamiento con representantes de medios de Zamora, Jiquilpan, Sahuayo y Los Reyes, responde al interés del Gobernador de conocer de primera mano sus inquietudes y a la vez informar de manera directa los avances y retos, reuniones que se repetirán a lo largo del año.

También acudieron a esta reunión, los titulares de SSM, Elías Ibarra Torres; de Sedeco, Jesús Melgoza Velázquez; de Sedrua, Pascual Sigala Páez y de Educación, Alberto Frutis Solís; así como la directora de Ijumich, Giulianna Bugarini Torres; el gerente estatal de Liconsa, Sergio Luna Flores; la diputada Juanita Noemí Ramírez Bravo; la delegada de la PGR en la entidad, Bertha Paredes Garduño, entre otras invitadas e invitados.