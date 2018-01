Anuncia IMCED Congreso de Inglés

Con el propósito de formar teórica y prácticamente a las y los estudiantes de la Licenciatura en Educación Media Superior con especialidad en Inglés, en las nuevas tendencias de la enseñanza de los idiomas, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), a través de su Centro de Idiomas, organiza el congreso “Brightening our teaching 2018. First international convention”.

El evento tendrá lugar los días 26 y 27 de enero, donde se ofrecerán conferencias magistrales y talleres por parte de especialistas tanto de México como de Estados Unidos, puntualizó la profesora Mónica Álvarez Bernal, coordinadora general del evento.

La catedrática dio a conocer que a través de estas actividades se pretende fomentar la investigación de los problemas educativos del estado en materia de idiomas y proponer estrategias de mejora y solución con un proceso educativo.

Es objetivo primordial, dijo, difundir el conocimiento obtenido a lo largo del estudio de la carrera de enseñanza del inglés.

El congreso será una aportación para el reconocimiento de la importancia de la enseñanza de los idiomas como medio de comunicación entre la sociedad, donde se tendrá cabida de todos los trabajos de investigación y desarrollo relacionados con la enseñanza de lenguas con especial enfoque en el idioma inglés.

Para aprovechar al máximo el congreso, las presentaciones de trabajos del mismo serán en dos modalidades: en sesión plenaria, con una presentación oral de uno a 30 minutos, con diapositivas de eminentes representantes de la materia del congreso; y por talleres, con una presentación oral de 50 minutos, con actividades, transparencias o diapositivas.

Una parte fundamental serán las actividades culturales, pues durante el congreso se organizarán para congresistas y ponentes como un momento de intercambio de opiniones.

La asistencia estimada es de aproximadamente 300 personas, quienes podrán escuchar las conferencias “The key to success (“La llave del éxito”), ofrecida por David Ruiz, de la UNAM campus Morelia; así como “Improvising or planing, either way a great class” (“Improvisar o planear: de cualquier forma una gran clase”, por Adán Alberto Hurtado, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Otros temas son “The path for teaching” (“El camino a la enseñanza”), por Jim Citron, del Worldfund-Rassias Center – IAPE – USA; “Language learning at young age: a bet to an unboarden future” (“Aprendizaje del inglés a edad temprana: una apuesta por un futuro incierto”), por Isabel García, del Instituto Valladolid de Morelia; y “Free downloadable resources for elt” (“Recursos libres para la enseñanza del inglés), a cargo de José Manuel Villafuerte, de la Embajada de Estados Unidos en México.