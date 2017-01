Anuncia Silvano Aureoles Medidas Inmediatas en Apoyo a Migrantes Michoacanos

El Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo anunció este viernes cinco medidas puntuales e inmediatas en apoyo a las y los migrantes michoacanos que radican en Estados Unidos, ante las políticas anunciadas por el presidente de ese país, Donald J. Trump.

En un mensaje difundido en redes sociales y las plataformas de medios digitales de la entidad, el titular del Ejecutivo estatal reiteró su rechazo a las acciones anti inmigrantes de Trump y destacó que al ser Michoacán un estado binacional, tiene la convicción y voluntad de apoyar a nuestros connacionales y trabajar por hacer valer sus derechos donde quiera que estos se encuentren.

Adelantó que en próximas fechas realizará una gira de trabajo en Estados Unidos para escuchar a las comunidades migrantes y definir acciones conjuntas para conformar un Frente Común de Defensa, y de nueva cuenta hizo un llamado a la unidad para hacer frente al ambiente de cerrazón y confrontación que se vive con el vecino país.

“A los michoacanos que radican en Estados Unidos les digo claramente: no tienen por qué vivir en la incertidumbre y con miedo. Los invito a regresar a su tierra, a su estado, a su Michoacán; ustedes son gente valiosa, emprendedora, de trabajo. Aquí en Michoacán los valoramos y los necesitamos; vengan a invertir, los vamos a apoyar para que puedan desarrollarse y trabajar en un ambiente de dignidad, en su tierra y al lado de sus familias. México es un gran país y juntos lo haremos más”, externó.

A continuación, el mensaje íntegro del Gobernador:

Estimados amigos y amigas: en un momento en que se redefine la relación entre México y los Estados Unidos de América, en un contexto poco amigable, reitero mi solidaridad con nuestros compatriotas, de manera especial con los michoacanos.

Ante el complicado escenario que se avizora, derivado de las acciones anunciadas por el Presidente de Estados Unidos, radicales y hostiles, incluso violatorias de los derechos humanos y de los tratados internacionales, es necesario dar un acompañamiento cercano y permanente a nuestros connacionales, pues Michoacán es un estado eminentemente binacional.

Más allá de manifestar mi absoluto rechazo a la política anti inmigrante del Presidente Trump, en mi responsabilidad como titular del Ejecutivo del Estado de Michoacán, anuncio cinco acciones inmediatas para apoyar a nuestros migrantes y garantizar el respeto a sus derechos humanos.

1) Fortaleceremos el programa 3×1 para migrantes incrementando la aportación estatal.

2) Implementaremos el programa 1×1 para proyectos productivos y así potenciar los recursos de nuestros migrantes para generar empleo para ellos y sus familias.

3) Reforzaremos la campaña “Conoce tus derechos”, enfocada a migrantes legales e indocumentados para que sepan cómo actuar y defender su integridad, patrimonio y seguridad ante las nuevas acciones migratorias en la Unión Americana.

4) Realizaré una gira de trabajo en los Estados Unidos de América para escuchar a las comunidades migrantes y definir acciones conjuntas para conformar un Frente Común de Defensa; además, me reuniré con servidores públicos, legisladores y líderes de opinión de los estados con mayor presencia de migrantes michoacanos, a efecto de generar acuerdos en beneficio de nuestros paisanos.

5) Esta mañana he instruido al Secretario de Finanzas y Administración para realizar las gestiones financieras correspondientes para incrementar en un 100 por ciento el presupuesto de la Secretaría del Migrante para el año 2017; además, continuaremos con el fortalecimiento de las Casas Michoacán en los Estados Unidos y mantendremos al corriente las aportaciones a los clubes y organizaciones de migrantes, así como a los programas de dicha Secretaría.

Estas medidas iniciales son parte de una agenda estratégica para salvaguardar la integridad física y económica de nuestros migrantes y sus familias.

Amigas y amigos: necesitamos estar más unidos que nunca para hacer frente al ambiente de cerrazón y confrontación que impulsa el nuevo gobierno federal de los Estados Unidos.

Hermanos migrantes, lo he dicho y lo reitero: no debemos tolerar ni justificar faltas de respeto a nuestra nación, el respeto y la dignidad no son negociables.

A los michoacanos que radican en Estados Unidos les digo claramente: no tienen por qué vivir en la incertidumbre y con miedo. Los invito a regresar a su tierra, a su estado, a su Michoacán; ustedes son gente valiosa, emprendedora, de trabajo. Aquí en Michoacán los valoramos y los necesitamos; vengan a invertir, los vamos a apoyar para que puedan desarrollarse y trabajar en un ambiente de dignidad, en su tierra y al lado de sus familias. México es un gran país y juntos lo haremos más.