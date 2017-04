Aplica Procuraduría Michoacana Protocolo Para Donación Multiorgánica

La Procuraduría General de Justicia del estado emitió dictamen de no inconveniente para concretar una donación multiorgánica, a través de la cual pudieron obtenerse dos corneas, ambos riñones, piel y tejido músculo-esquelético e hígado.

En un comunicado, la dependencia dio a conocer que la viabilidad de los órganos procurados obedeció a la prontitud en las actuaciones, cumpliendo con ello con el Protocolo Estatal de Donación de Órganos.

Se detalló que el dictamen se emitió en relación con una mujer de 38 años que perdió la vida tras sufrir un accidente ocurrido el pasado domingo en la salida a Mil Cumbres de Morelia y ser trasladada para su atención al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en Charo.

Detalló que una vez que se determinó la pérdida de la vida y que la causa de muerte no se encuentra en los órganos a ser susceptibles a ser donados, el agente del Ministerio Público emitió acuerdo de no inconveniente para la procuración de órganos, ya que este procedimiento no interfiere con la investigación.

El equipo multidisciplinario certificó la muerte encefálica y determinó como causa del deceso, traumatismo craneoencefálico severo. Los órganos donados fueron entregados a las instancias de salud correspondientes.