Apoya Gobierno de Michoacán a Mujeres Migrantes en Retorno

A sus 56 años de edad, María Reynalda Miranda Colín es una microempresaria que logró el éxito con respaldo del Fondo de Apoyo al Migrante (FAMI). Luego de regresar de Estados Unidos a Morelia, la única ayuda que encontró fue la que le brindó el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Migrante (Semigrante).

María Reynalda se casó a los 15 años de edad, y nueve años después, ya con cuatro hijas y un hijo, decidió divorciarse.

“Mi esposo se emborrachaba y me golpeaba, así que yo no aguante más. Dejé a mis niños con mi mamá, y con el apoyo de uno de mis hermanos me fui a Estados Unidos, donde trabajé en un restaurante que tuve que dejar porque me pagaban muy poco; luego ingresé a laborar en un hotel y a una empacadora”, recuerda.

Reunir dinero para llevarse a sus cinco hijos a Atlanta, Georgia, donde radicaba, era la única ilusión de Reynalda, sueño que cristalizó un año después, tras sortear una serie de dificultades, como dominar el idioma inglés.

“Yo caminaba por las calles de esa enorme ciudad con mis zapatos rotos porque no quería desviar un solo centavo y poder llevar conmigo a mis hijos, esa era mi meta, y el día que los tuve conmigo fue memorable”, relata.

Años después, empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza, y al ya no poder costear las visitas al médico, en septiembre de 2014 Reynalda regresó a Morelia, donde ya la esperaba su hijo mayor, quien había sido deportado en 2006, tras ser detenido y sentenciado a varios meses de cárcel por portar una identificación que no coincidía con sus datos.

“Llegué aquí sin conocer a nadie, ya no había amigos, y pues el apoyo de la familia fue poco. Aquí que tuvimos que buscar dónde vivir y sobrevivir con la venta de comida, pero la añoranza de mis hijas y 15 nietos hizo que, junto con mi pareja, emigrara en julio de 2017 a Estados Unidos”.

“Esta vez fue una pesadilla. Cruzamos el río Bravo y después nos metimos a un pantano, yo me caí muchas veces, al final nos agarró ‘la migra’ y a mi me deportaron de inmediato. Mi esposo fue detenido 15 días, pero no me daban información; para mí, estaba desaparecido”, señala.

En la frontera, Reynalda se comunicó con un familiar que la contactó con la Semigrante, cuyo personal, por instrucción de su titular, José Luis Gutiérrez Pérez, le brindó apoyo para regresar a Morelia y para localizar a su esposo.

Además, la Semigrante la asesoró para tramitar su incorporación como beneficiaria del FAMI. Con los recursos que recibió, compró lo necesario para abrir la lonchería en la que ahora trabaja junto con su pareja y su nuera.

Durante 2017, la Semigrante entregó recursos a 701 proyectos productivos del FAMI para connacionales en retorno, ya sea deportados o por voluntad propia, de los cuales 114 fueron en beneficio de mujeres.