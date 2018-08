Ariana Grande Lanza su Primer Álbum Tras el Atentado de Manchester

Este viernes salió a la luz Sweetener, el cuarto álbum de estudio de Ariana Grande. La producción representa su regreso a la música tras el atentado ocurrido al término de su concierto en la ciudad de Manchester, que dejó un saldo de 22 muertos.

El disco cuenta con quince temas y colaboraciones con Missy Elliott, Nicki Minaj y Pharrel Williams, quien también apoyó en la producción del mismo.

Sweetener también cuenta con varios temas de importancia personal para la cantante, como el tema Get Well Soon, en honor a víctimas del atentado, o Pete Davidson, en honor a su prometido, del mismo nombre.

No Tears Left to Cry es el primer sencillo del nuevo disco, el cual salió a la luz el pasado 20 de abril, alcanzando el sitio 3 en el Hot 100 de Billboard.