Arrancan las Acciones del Mundialito de Barrio 2018

Con gran entusiasmo los equipos de las Panteras del Atlético Valladolid fueron las escuadras encargadas de dar la patada inaugural del primer Mundialito de Barrio 2018.

Los equipos varoniles de la categoría A (9 a 10 años) comenzaron las acciones en las canchas de Ciudad Universitaria la tarde de este miércoles con el duelo disputado entre Panteras A v.s. Panteras B, seguido por el partido entre Panteras C v.s. Panteras D.

Asimismo, en la rama femenil, la categoría B (11 y 12 años) con el duelo entre F.C. Cosmos y Tzintzuntzan, fue el encargado de dar la bienvenida a las niñas pamboleras en las inmediaciones de las llamadas “canchas verdes” ubicadas en Ampliación Trincheras con resultado favorable para Cosmos 3 goles a 1. Acto seguido dio comienzo el duelo entre la escuela primaria 20 de Noviembre turno matutino v.s. Niño Artillero turno vespertino teniendo como resultado triunfo por la mínima diferencia para las de 20 de Noviembre .

Es así como durante este día de actividades, el Mundialito de Barrio 2018 demostró porqué promete ser el evento deportivo amateur infantil del año.

Cabe mencionar que hasta este viernes 27 de abril, se llevarán a cabo las series de eliminación directa, mientras que la siguiente semana darán comienzo las fases de liguilla de este torneo relámpago.

Otros resultados de la primer jornada:

Cancha jardín del vecino:

19 de octubre 5 vs farinha 1

Niños Héroes 3 vs Margarita Maza de Juárez 1

Hnos. Galeana 1 vs Dr Jesús Díaz Barriga 3

Hnos. Galeana 6 vs 6 de mayo 2

Villa Madero 1 vs Villa de la loma 0

Canchas verdes trincheras:

20 de noviembre A 1 vs Niño Artillero mat 0

Huiramba b 1 vs colegio gudalupano 0

20 noviembre 5 vs Niño Artillero vespertino 2

Cosmos 3 vs tzinzunzan 1 femenil

Más resultados (canchas CU):

Huiramba b 1 vs colegio gudalupano 0

Panteras 8 a (2) vs Panteras 9 a (1)

Panteras 11@ (1) vs ausbel 0

Panteras 9 b (2 ) vs Panteras 8 b (1)

Panteras 10 a (3) vs Huiramba a 1