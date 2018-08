Arroz Transgénico Podría Evitar Entrada de VIH en Células Humanas

Investigadores españoles han demostrado que extractos de tres proteínas diferentes que fueron obtenidas de una planta de arroz transgénico evitan la entrada del VIH en células humanas.

El resultado de la investigación se ha publicado en la revista “Proceedings of the National Academy of Sciences”, los investigadores han obtenido por primera vez una combinación de proteínas producidas simultáneamente en semillas de arroz transgénico que podría evitar la transmisión del VIH.

Lo anterior podría traducirse en un nuevo procedimiento para la producción de geles microbicidas a un coste suficientemente bajo para combatir el VIH en los países pobres.

Según el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, que ha realizado el estudio junto a la Universidad de Lérida-Centro Agrotecnio, parte de las infecciones por el VIH podrían evitarse mediante la aplicación en la vagina o el recto de geles microbicidas, de manera previa a la relación sexual.

Estos fármacos, que aún no se venden al público, pueden bloquear la infección por el VIH uniéndose a unas proteínas del virus que juegan un papel clave en su entrada en las células.

IrsiCaixa resaltó que las plataformas tradicionales de producción de proteínas, que normalmente utilizan células de mamíferos o bacterias en cultivo en el laboratorio, son demasiado caras y no tienen la capacidad de producción suficiente para abastecer a los países de recursos escasos, que son los más afectados por la pandemia.

Los investigadores observaron que los componentes del arroz incrementan la potencia contra diversas variantes del virus, lo que significa que la producción a partir de arroz de microbicidas contra el VIH “no solo reduciría costes en comparación con las plataformas de producción tradicionales, sino que también proporcionaría beneficios en términos de potencia microbicida”, explicó Julià Blanco.

Blanco subrayó que los microbicidas pueden ser la única opción para las mujeres de prevenir la infección por el VIH, ya que a menudo los hombres son reacios al uso del preservativo.

El investigador en la universidad de Lérida y líder del estudio, Paul Christou, manifestó que “siendo realistas, esta estrategia innovadora es la única manera en que los cócteles microbicidas pueden ser producidos a un coste suficientemente bajo para los países que más necesitan los tratamientos de prevención del VIH”.