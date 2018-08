Así Quedaron los Grupos de la Champions

El torneo de clubes más prestigioso del mundo, la UEFA Champions League, comenzará en las próximas semanas, por lo que este jueves se llevó a cabo el sorteo de los clubes que conformarán la fase de grupos.

Con cabezas de serie de la talla del Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern Munich, PSG, Manchester City y Lokomotiv de Moscú, 32 equipos lucharán a lo largo de la temporada para proclamarse como el mejor equipo de Europa.

The pots for the #UCLdraw 💪

What's the best group you can make? pic.twitter.com/PdVZVB1Xen

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018