Asume Mary Doddoli Reto de Recuperar la Seguridad en Uruapan

Asumo el reto para recuperar la seguridad de Uruapan”, señaló enérgica Mary Doddoli Murguía, ante hombres y mujeres, quienes en sus recorridos de campaña le manifiestan su preocupación por la realidad de nuestros días.

Ante personas de los diversos sectores sociales, y también durante su encuentro con medios masivos de comunicación, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal, reitera que su principal compromiso como alcaldesa de Uruapan será recuperar la tranquilidad que había caracterizado a esta ciudad.

¿Para qué darle continuidad a lo que no funciona?, sostuvo, al tiempo de “asumir el reto, porque en mis gestiones anteriores como presidenta de Uruapan, he demostrado que me gusta trabajar mano a mano con la gente, y hemos podido lograr lo que nos proponemos.

Ningún problema será tan grande que nuestra unidad no pueda resolver”, afirmó entre vecinos de la colonia Emiliano Zapata, situada al sur de esta ciudad.

Doddoli Murguía sostuvo que ya fueron más de dos años y medio en la época reciente de Uruapan, en los que se demostró que no funciona el Mando Único, ni las estrategias de quienes apostaron por este modelo, así que apelará a la autonomía del municipio para recuperar el mando de la policía municipal, integrada con hombres y mujeres que amena a nuestro municipio y quieran trabajar por el mismo.

A la par, en un alto porcentaje de esta estrategia para recuperar la tranquilidad en Uruapan, es el trabajo de prevención a través de la acción cultural, educativa, deportiva y de la creación de fuentes de empleo.