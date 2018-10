Atrasan Estreno de “La Mujer Maravilla 1984”

Gal Gadot, quien encarna a Diana de Temiscira en el mundo de DC, reveló este lunes la fecha de estreno de “La Mujer Maravilla 1984“.

En su cuenta de Twitter, la actriz israelí se dijo muy emocionada por volver a su hogar legítimo el 5 de junio de 2020.

Super excited to announce that, thanks to the changing landscape, we are able to put Wonder Woman back to its rightful home. June 5, 2020. Be there or be square!!!

✨🙅‍♀️✨ pic.twitter.com/Wj8ORUQLdg

— Gal Gadot (@GalGadot) October 22, 2018