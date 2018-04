Aval a la ley de Publicidad Exhibió la Alianza Pri-Morena, Acusan PAN y PRD en san Lázaro

El PAN y el PRD en la Cámara de Diputados aseguraron que ya existe una alianza PRI-Morena, y ello quedó demostrado con el respaldo de este último a la Ley de Publicidad Gubernamental que elaboró el Revolucionario Institucional y no cumple con las exigencias de la SCJN.

El martes 3, en la Comisión de Gobernación, el PRI y sus aliados tradicionales (PVEM y Panal) votaron el dictamen, mismo que minutos antes diversas organizaciones de la sociedad civil demandaron rechazar. Pero, de manera sorpresiva, el único voto de Morena se sumó al PRI.

Este miércoles 4, en conferencia de prensa, el coordinador del PAN Marko Cortés sostuvo que de esta forma se convalida la alianza ente el PRI y Morena, a la que llamó “PRIMor”.

“Se confirma otra vez el PRIMor aquí en la Cámara de Diputados, y es la aprobación de la Ley de Propaganda Gubernamental, que fue hecha en comisiones, con la aprobación del PRI y sus aliados y su nuevo aliado, Morena. Que también votó a favor de una iniciativa bastante light, bastante sencilla para regular la publicidad gubernamental y para acatar el mandato de la Corte.

“Nosotros hicimos una propuesta integral que daba más herramientas, que ponía límites y que buscaba entrar al fondo, acatando lo que decía la corte, pero el día de ayer vimos que, de forma sorpresiva y rápida, el PRI y Morena votan en conjunto a favor de la propuesta del gobierno de publicidad gubernamental. Se confirma el PRIMOR una vez más”.

En entrevista telefónica este día, la diputada con licencia Rocío Nahle rechazó la existencia de una alianza con el PRI, y dijo que el PAN los acusó de ello cuando se discutía el nombramiento del fiscal anticorrupción y cuando se frenó el nombramiento del auditor superior de la Federación.

Candidata al Senado por Veracruz, Nahle dejó la coordinación de Morena el jueves pasado, y su lugar lo ocupa hoy el diputado Virgilio Caballero. Nahle dijo desconocer por qué se votó a favor o si era o no necesario el voto de Morena, lo que sí aseguró es que les preocupaba la falta en que había caído el Congreso al no legislar como lo mandató la Corte.

Nahle acusó que el PAN maneja a MC y PRD, y ahora cree que el PRI lo hace con Morena, pero no es así. Sin embargo, no pudo precisar las razones por las cuales su partido votó del lado del PRI, de una iniciativa que no responde a los lineamientos que marcó la Corte ni a lo que ha demandado la sociedad civil para evitar que, con dinero gubernamental, se coarte o mantenga bajo presión a medios de comunicación.

También aseguró que el nuevo coordinador de los diputados y Morena harán las reservas de cada uno de los artículos que no cumplen con las expectativas de la sociedad civil y presentarán sus propias propuestas cuando se discuta la ley en el pleno.

Por otra parte, el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, se sumó a los señalamientos del PAN sobre una presunta alianza entre PRI y Morena

“Hay un evidente pacto de Morena con el PRI, o el PRI con Morena. En la bancada misma de Morena varios legisladores comentaron que el día de ayer habían recibido la línea de que votaran a favor, o sea, ya saben de dónde viene la línea ¿no?, ya saben de qué lado, de ya saben quién”, soltó el perredista.

Y añadió: Morena hizo evidente su alianza con el PRI al haber avalado ayer el dictamen priista sobre publicidad gubernamental en la Comisión de Gobernación, sin considerar la opinión de las organizaciones de la sociedad civil que reclamaron el incumplimiento del Legislativo a lo establecido en la Constitución sobre este tema”.

El panista Marko Cortés dijo que, de aprobarse en el pleno el dictamen avalado en comisiones, “se corre el riesgo de que nuevamente organizaciones de la sociedad presenten un recurso por no ir a fondo y no atender la petición que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

También recordó que el tema derivó de la reforma constitucional de 2014, la cual mandataba poner límites en ese tema; el interés se retoma cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto se aprobaron recursos para publicidad gubernamental, pero éste era rebasado gastando casi el doble de lo aprobado.

“Entonces hay que poner límites, ¿y qué va a pasar si estos límites no son cumplidos, si no son respetados?, ¿habrá sanciones o no?

“Lo que el PAN plantea es que haya una sanción para el funcionario que usó recursos públicos con un fin distinto a los que estaban aprobados.

“La iniciativa que está aprobando el PRIMor no incluye eso, es simplemente buscar cumplir de manera superficial, por eso se confirma la alianza del PRI con Morena, en una y otra ocasión, y hoy vemos que está buscando simplemente taparle el ojo al macho”, sentenció el panista.