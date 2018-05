Avanzó Tlcan, Pero no Tuvimos luz en Puntos Críticos: Kalach

Durante la semana de renegociación del TLCAN no hubo luz en puntos críticos, señaló el representante de empresarios en la renegociación del TLCAN, Moisés Kalach.

Fue una semana de avance, pero no tuvimos luz en los puntos críticos y tóxicos”, dijo en entrevista televisiva.

Calificó de positiva la estrategia de México, al “decir que no hay prisa en la negociación del TLCAN”, por lo que puntualizó que “no hay prisa para terminar una negociación, si no es la correcta”.

Mencionó que en la parte final de la renegociación del TLCAN, “todos los actores del Gobierno mexicano hemos estado trabajando juntos y cerrando filas”.

Al ser cuestionado sobre el futuro en la renegociación del TLCAN, advirtió: “Soy optimista sobre lograr un acuerdo del TLCAN esta semana”.

ESTE LUNES SE REÚNEN

Los principales representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá concluyeron el viernes sin acuerdo la última ronda de renegociaciones del TLCAN, a pocos días de que venza un plazo no oficial para que el Congreso estadounidense pueda someterlo a votación.

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que los grupos de trabajo de los tres países se reunirán de nuevo este lunes. Sin embargo, el jueves es el último día dentro de los plazos procesales para que el Congreso de Estados Unidos lo someta a votación.

México rechaza los intentos de Washington de que se incluyan normas para que haya mayor contenido regional en la industria automotriz, y para orientar la producción hacia las fábricas de Estados Unidos y Canadá, que pagan sueldos más altos.

Washington también desea modificar el sistema de resolución de disputas, e incluir una cláusula de extinción que les permitiría a los países retirarse después de cinco años.

Robert Lighthizer, representante de Comercio de Estados Unidos, dijo en un comunicado que las negociaciones “han abarcado una gran cantidad de temas bastante complejos” que incluyen propiedad intelectual, lácteos y agricultura, energía y leyes laborales.