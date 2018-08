Banca de Desarrollo Impulsará la Economía Mexicana con López Obrador

La calificadora Moody’s estima que el gobierno de López Obrador impulsará el desarrollo del país con mayores créditos de la banca de desarrollo, las cuales se encuentran en buenas condiciones para hacerlo; aunque les recomienda no descuidar sus fundamentales.

“Esperamos que la nueva administración en México se apoye en los bancos públicos para impulsar el crecimiento económico”, destaca el analista de Moody’s Georges Hatcherian.

Y dado el bajo perfil del riesgo de otorgamiento de crédito de la mayoría de estas instituciones, no esperamos un deterioro importante en la calidad de activos ni en el capital, a menos de que el crecimiento de crédito se acelere muy rápidamente”, agrega.

“Si los préstamos se intensifican con prudencia, los fundamentos se mantendrán sanos. Pero si el crecimiento del préstamo aumenta rápidamente y se mantiene alto durante un periodo prolongado, estas instituciones financieras públicas necesitarán recursos gubernamentales para evitar deterioros en sus métricas de capital”, advierte la agencia en su reporte Development banks will likely grow faster, but fundamentals should remain healthy.

Estima que el impacto en cada banco dependerá de la calidad de sus activos y rentabilidad, y será variable, en línea con sus perfiles de riesgo financiero y de activos.