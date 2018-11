Bill Gates Presenta Baño que no Necesita Agua

Bill Gates presentó en Beijing un baño futurista que no necesita agua para su funcionamiento y que utiliza productos químicos para convertir los desechos en fertilizantes.

Este inodoro, de acuerdo con Gates, estará listo para la venta después de varios años de desarrolloy se trata de una creación financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates.

El millonario fundador de Microsoft explicó que más de la mitad de la población mundial carece de instalaciones sanitarias limpias y cómodas.

“Cuando piensas en cosas que son básicas, junto a la salud y a tener lo suficiente para comer, tener un retrete razonable forma parte de esta lista”, añadió.

There are few things I love talking about more than toilets. pic.twitter.com/rQdY3ZiIpC

— Bill Gates (@BillGates) November 5, 2018