Billete de 2000 Pesos, ¿señal de la Inflación?

La inflación es el alza generalizada y sostenida de los precios en una economía, es la pérdida del poder adquisitivo de las personas. Se le conoce también como un “impuesto” hacia los pobres porque son los que más recienten el aumento en los precios.

Se debe reconocer que México no ha enfrentado problemas graves de inflación en los últimos 20 años y tal vez la gente más joven no recuerde o no había nacido con las crisis económicas del pasado con inflaciones por arriba del 100 por ciento.

Seguramente pocos recuerdan que en el 2015 tuvimos la inflación más baja de nuestra historia económica con 2.13% y en el 2017 la más alta en 17 años con el 6.7%. Para este 2018 se estima cerrar en alrededor del 4 por ciento.

Este aumento en los precios, si bien no representa una crisis inflacionaria, ha tenido un impacto en la cantidad de productos y servicios que podemos consumir con determinada cantidad de dinero.

Un billete de 1000 pesos de 2018 vale solamente 230 si tomamos como referencia ese mismo billete en 2004. Es decir, del 2004 a la fecha ha perdido 730 pesos producto de la inflación.

¿Es una mala señal en la economía? No, si bien Banco de México debe ser más cuidadoso en cumplir con su objetivo de mantener una inflación del 3% más o menos un punto, los ajustes en los precios son necesarios en cualquier economía porque tener inflación cero o deflación tampoco es lo mejor.

Una mayor inflación o expectativa de ella también tiene un impacto en el alza de interés y tiene un impacto negativo en el crédito porque nos sale más caro obtener préstamos. Por esta razón el Banco de México ha aumentado un poco de más sus tasas de interés que hoy se ubican en 7.75% mientras que en Estados Unidos está en el rango 1.75-2.0 por ciento.

Además, en México por el momento no se ve una crisis que pueda disparar la inflación, así que se debería tomar con cautela estos aumentos e incluso ver la posibilidad de que baje la tasa de interés para que no se frene el crédito que es uno de los motores de nuestra economía.

Este nuevo billete tendrá los mismos problemas que el de 1000 pesos, casi en ningún lugar lo aceptan y es complicado pagar en estacionamientos, cafeterías y comercios. Sin embargo, este billete de 2000 equivale solamente a poder comprar el equivalente a 540 pesos del 2004.

Por esta razón es importante la estabilidad de los precios de un país. Estamos muy lejos de tener una inflación como la de Venezuela de 1,000,000% pero debemos cuidar nuestra estabilidad económica todos los días.

Información de Excelsior