Borrón y Cuenta Nueva en Cfe: López Obrador

López Obrador anunció que “habrá borrón y cuenta nueva” para los morosos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir del 1 de julio y hacia atrás.

El virtual presidente electo, anunció que se condonarán las deudas de “morosos en resistencia civil” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales adeudan, según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 43 mil 320 millones de pesos.

Indicó que los ciudadanos “en resistencia civil” contra la CFE, mismos que acusan “cobros excesivos” en sus recibos de luz, “no pagarán ni un solo peso”.

Así, López Obrador indicó que “habrá borrón y cuenta nueva” para los morosos, pero a partir del 1 de julio y hacia atrás. El líder de Morena señaló que esto obedece a uno de los compromisos que hizo en su campaña, aunque señaló que “para el consumidor, el borrón y cuenta nueva es a partir del día 1 de julio, para que no vayan a decir que ahora no pago porque en enero se condona. No, el borrón es del 1 de julio para atrás”.