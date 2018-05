Bronco y Carlos Rivera hoy en la Expo Fiesta Michoacán 2018

Este viernes continúan los grandes espectáculos en la Expo Fiesta Michoacán 2018, con la presentación de Bronco en el Teatro del Pueblo y de Carlos Rivera en el Centro de Espectáculos.

Con el boleto de acceso general de 40 pesos, puedes disfrutar de EUPHORIA “Circo sobre hielo”, Equus ART, Mansión del Terror, Ciudad de los Niños, Granja Infantil, por mencionar algunas atracciones.

Además, incluye la entrada al Teatro del Pueblo, en donde aún restan 13 conciertos con exponentes de diversos géneros, OV7, Recoditos, el TRI, Julión Álvarez, La Arrolladora, Intocable, Napoleón, Moderatto, los Ángeles Azules, Banda El Mexicano y Banda R-15, los Tigres del Norte, Remmy Valenzuela y Los Falcon´s, forman parte de este elenco.

Para ver a sus artistas favoritos, también tienes la opción de adquirir entradas numeradas en los puntos ubicados en la ciudad de Morelia: Farmacia del Ahorro, Av. Enrique Ramírez Miguel No. 157; Farmacia del Ahorro, de Periférico Paseo de la República No.4012 y en Avenida Morelos Norte No.1204, así como en las tiendas Pirma, con dirección en Paseo de la República No.2650 local 3, Avenida Madero Poniente No.2991 local 1-2, y en Avenida Periodismo No. 249. Además en la tienda Pirma Uruapan, ubicada en Paseo Lázaro Cárdenas No. 2551, y a través de la página www.superboletos.com.

En el caso del Centro de Espectáculos, los boletos se venden a través de www.ticketmex.com.mx

Los visitantes a la Expo Fiesta Michoacán también podrán recorrer la Exposición Ganadera y los pabellones que reflejan las vocaciones productivas, artísticas y culturales del estado.