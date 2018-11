Buscará Morena Reformar ley de Salarios Para Funcionarios Públicos

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados celebró que entre en vigor Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a fin de que ninguno gane más que el presidente de la República y anunció que alistan una iniciativa para quitar las disonancias que contiene dicha ley.

El morenista Pablo Gómez Álvarez explicó que en breve su bancada elaborará una iniciativa para eliminar esas disonancias y, eventualmente, adicionar “alguna otra cosa nueva que se nos pueda ocurrir, que beneficie la aplicación de la ley; pero errores conceptuales no tiene”.

En conferencia de prensa, Gómez Álvarez aseguró que con la entrada en vigor de la ley ningún poder, oficina u órgano gubernamental podrá eludir lo establecido en la Constitución Política.

El artículo 127 de la Carta Magna ya estipula que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, pero “con el argumento muy penoso de que como no había sanciones”, se violaban las reglas constitucionales, dijo.

Según Pablo Gómez, quien impulsó la iniciativa hace siete años cuando fue senador, subrayó que la nueva legislación “no tiene ningún problema para ser aplicada”.

Reconoció que contiene algunas disonancias, pero aclaró que “son cosas sin importancia”, como los términos Distrito Federal y salario mínimo, en lugar de Ciudad de México y Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El diputado indicó que, a partir de ahora, existen sanciones penales, por lo que las violaciones a la Constitución en esta materia podrán ser denunciadas ante el Ministerio Público, quien estará obligado a abrir investigaciones.

Apuntó que la nueva ley también establece que no se concederán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro que no estén asignados en la propia ley, en un decreto legislativo, en un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, por lo cual ya no se otorgarán las pensiones a los expresidentes.

A pregunta expresa, indicó que el pago de las pensiones a los exmandatarios federales, durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, dependerá de la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, pero para 2019 ya no habrá dichas prerrogativas.