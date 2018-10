Cada Diputado Pondrá $6 mil Para Consulta; Morenistas Donarán “Sin Presión”

Cada uno de los 255 diputados federales de Morena donará poco menos de 6 mil pesos para costear la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), informó Mario Delgado, coordinador de la bancada.

Tras un encuentro entre legisladores de Morena y Jesús Ramírez, vocero del presidente electo, Delgado aseguró que las aportaciones se harán “sin presiones y de manera voluntaria”, por lo que informarán quién aportó y cuánto.

Aclaró que la consulta, cuyo costo se calcula en 1.5 millones de pesos, se pagará del bolsillo de los legisladores de su partido, incluidos los senadores, ya que el gobierno electo no tiene recursos disponibles para llevarla a cabo.

Jesús Ramírez dijo que darán a conocer una cuenta bancaria para que los ciudadanos que lo deseen también ayuden a financiar la consulta.

Por separado, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, indicó que, hasta la mañana de ayer, a ellos no les habían preguntado si están dispuestos a aportar para cubrir los gastos de la consulta.

“Si lo hubieran hecho no habría ningún inconveniente. No he recibido ninguna solicitud de respaldo, ni individual ni como coordinador del grupo”, recalcó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Diputados aportarán $6 mil; voy a donar 20 mil pesos: Mario Delgado

La cooperación será voluntaria y sin presiones, señala el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro.

Sin presiones, y voluntariamente, los 255 diputados de Morena aportarán poco menos de seis mil pesos para llevar a cabo la consulta para elegir el proyecto definitivo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), informó el coordinador de Morena, Mario Delgado.

Tras el encuentro entre los diputados de Morena y el vocero del presidente electo, Jesús Ramírez, el líder de la bancada acotó que el dinero para la consulta no será con cargo a la Cámara de Diputados, sino totalmente financiada con recursos de diputados y senadores y aclaró que la negativa de Porfirio Muñoz Ledo fue por falta de información.

En este sentido, agregó que la consulta se pagará del bolsillo de los legisladores, ya que el gobierno electo no cuenta con recursos disponibles para llevarlo a cabo y se mantiene firme en no usar los 150 millones de pesos del Fondo para la Transición etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Por su parte, el vocero del próximo mandatario subrayó que publicitarán la cuenta bancaria para el pago de la consulta, para que los ciudadanos que así lo deseen también puedan aportar de sus bolsillos.

Asimismo, aseguró que en caso de que la consulta defina que se continúe con el proyecto de Texcoco, lo respetarán, pero realizarán algunos ajustes.

“En caso de mantenerse, tienen que replantearse los costos de la obra de que se haga con materiales nacionales, porque se estaba pensando con materiales de importación, y que también haya obras de mitigación en materia ambiental y social, que no afecten los derechos de los demás”, resaltó.