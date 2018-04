Cancelan Pelea Entre “El Canelo” y Gennady Golovkin

La pelea entre el mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez y el ucraniano Gennady Golovkin programada para el 5 de mayo fue cancelada, informó Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions.

El boxeador mexicano queda a la espera de la sanción que pudiera recibir el próximo 18 de abril por dar positivo en dos exámenes por consumo de clembuterol.

El par de pruebas en las que se le detectó la sustancia prohibida se le realizaron el 17 y 20 de febrero por la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA por sus siglas en inglés).

Sobre la cancelación de la pelea, El Canelo declaró:

“Respeto a mi deporte, me respeto a mí, y quiero decir que lo más importante es aclarar la situación. Me he hecho más de 90 exámenes en mi carrera y todos han salido negativos”, detalló.

“Me volví a someter a exámenes, pruebas y hoy por hoy arroja negativo, como todas las veces que he hecho exámenes en mi carrera y respeto las reglas de Nevada”, añadió Álvarez.

Además agradeció el apoyo que ha recibido por parte de los aficionados. “Estoy sorprendido de todo lo que ha pasado y lamento que eso traiga dudas hacia mi persona, soy un atleta limpio. Quiero ofrecer disculpas por todos los inconvenientes”.