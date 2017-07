Carstens se Dice Decepcionado por la Alta Inflación que Deja

Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico), admitió su decepción por la alta inflación que está registrando el país previo a dejar su cargo en diciembre.

“Por supuesto que me habría encantado tener dentro de los registros de mi periodo que hubiésemos consolidado el objetivo de 3 por ciento”, dijo el funcionario en entrevista con Reuters.

Entre las diversas causas que han impactado a la inflación, la cual se encuentra por arriba del 6%, el titular del banco central matizó que la liberación de los precios de las gasolinas podría ser positiva a largo plazo.

“Si no lo tomas en cuenta, porque esto no es un aumento generalizado de los precios, no estamos tan lejos de nuestro objetivo”, señaló el gobernador.

En la entrevista, Carstens, quien dirigirá a partir de diciembre el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), abordó sobre diversos temas; estas son las claves de lo que expresó.

El gobernador de Banxico indicó a Reuters que es probable que se haga una pausa a la serie de siete alzas consecutivas de la tasa interbancaria, que se ubica en 7.00%, en la próxima reunión del 10 de agosto.

“La pausa podría durar, pero anticipar que a comienzos del año que viene comenzaremos a reducir las tasas, eso es ir demasiado lejos. La junta de gobierno aún no ha discutido al respecto”, afirmó desde en las oficinas centrales del banco en la Ciudad de México.

Carstens aseguró que no ha visto signos de una manipulación generalizada de los precios en el mercado de bonos, situación que detectó e investiga la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Al ser cuestionado sobre si estas prácticas son generalizadas en México, el funcionario mencionó que “en gran medida, han estado ausentes en nuestros mercados”.

“Si ha habido algunos eventos en el pasado, esos eventos no han interferido con la conducción de nuestras políticas. Nuestra propia percepción es que el comportamiento del mercado ha sido adecuado y que los mecanismos de formación de precios en nuestros mercados se han comportado bien”, agregó.

El funcionario destacó que bajo su mandato, logró que Banxico adquiriera mayor autonomía y fortaleza, gracias a la publicación de las minutas de las reuniones mensuales de la política monetaria y a un mayor flujo de datos.

“Ello ha llevado al Banco de México a ser uno de los bancos centrales más sólidos, no sólo entre los mercados emergentes, sino también en general, incluidos los bancos centrales de las economías avanzadas”, presumió.

Carstens consideró como algo bueno que haya críticas a los niveles actuales de inflación, pues esto muestra una evolución desde las épocas en las que esta medición tenía dos o más dígitos.

“Cuando el Banco de México se volvió independiente hace más de 20 años, (los actuales niveles) de la inflación fueron considerados como aceptables, incluso extremadamente buenos. Hoy, la sociedad mexicana considera un 6.3 por ciento de inflación como excesiva e indeseable, y debería ser de esa manera”, apuntó.