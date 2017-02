CELEBRA ANDREA VILLANUEVA Interés INTERINSTITUCIONAL POR DERECHOS DE LOS Niños QUE VIVEN EN LAS Cárceles

Tras reconocer de suma importancia que los distintos órdenes de gobierno estén interesados en la protección de los pequeños que viven con sus madres al interior de los centros de readaptación social de todo el estado, la diputada Andrea Villanueva reiteró su compromiso por hacer un frente común en la defensa y la procuración de los derechos fundamentales de estos pequeños.

La legisladora local destacó que las reformas que propone tanto a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la Ley de Asistencia Social contemplan, entre otras cosas, la asignación de una partida presupuestal para que los Centros de Readaptación Social cuenten con medicamentos, atención de especialistas médicos, así como la solvencia para resolver las necesidades más imperantes de los pequeños.

Villanueva Cano reconoció el esfuerzo y la voluntad de la mayoría de Directores de los Centros de Readaptación al interior del estado al destinar recursos para los pequeños del presupuesto que se les asigna año con año; sin embargo, al no estar especificado en la legislación estatal, resulta sumamente complicado para ellos mismos enfrentar las necesidades que un pequeño puede presentar durante su estancia en estos lugares.

“”Hagamos un recuento de cuántos niños han estado en estos centros y de lo omisos que hemos sido desde el Congreso del Estado al no contemplarlos en nuestros marcos normativos, más porque las circunstancias a las que se enfrentan no son iguales a las de cualquier otro pequeño que crece en una familia sus primeros años”, citó la legisladora.

De lo anterior, la representante del Distrito XVII de Morelia indicó la oportunidad de sumar esfuerzos para garantizar a los pequeños de todo el estado, aspectos tan fundamentales como el derecho a la identidad, estimulación temprana, espacios de recreación, así como un acompañamiento permanente para que una vez que salen de los centros penitenciarios, se desenvuelvan en ambientes idóneos para su desarrollo integral.

Finalmente Andrea Villanueva reiteró la invitación para que este próximo lunes 27 a las 10 de la mañana, los interesados en la protección de estos menores asistan a la Conferencia impartida por la presidenta de la Asociación Reinserta, Saskia Niño de Rivera, en el Patio del Congreso del Estado.