Celebran 325 mil Familias Michoacanas, 20 Años del Programa Prospera

Al conmemorar el vigésimo aniversario de la creación del programa Prospera, el delegado de la Sedesol en Michoacán destacó que “el día de hoy estamos celebrando el camino de prosperidad de 325 mil familias michoacanas que el presidente Enrique Peña Nieto acompaña en el efectivo ejercicio de sus derechos sociales.”

El programa Prospera en 20 años ha dejado miles de historia de éxito y desarrollo para las familias más necesitadas, hay madres que nacieron y crecieron con el impulso económico, educativo y la atención médica que se da gracias a la alianza con el Seguro Popular y el IMSS Prospera.

“Para nosotras las familias beneficiarias Prospera, agradecemos que hoy nuestros hijos puedan iniciar una carrera universitaria, así como el apoyo para la alimentación, educación y salud”, expresó en un emotivo mensaje Sara Hernández Pienda, beneficiaria de Acuitzio del Canje.

El delegado de Sedesol en Michoacán, acompañó a más de mil 400 madres titulares beneficiarias del programa Prospera provenientes de 53 localidades de Acuitzio que desfilaron por las calles, sostuvieron concurso gastronómico y actividades deportivas. El “animo de las beneficiarias Prospera contagia”, expresó el alcalde Jesús Hernández Eguiza durante el recorrido.

Y agregó: “si no fuera por este tipo de apoyos muchas madres jóvenes no hubieran tenido la oportunidad de continuar sus estudios. Prospera no les entrega despensas, les da la oportunidad de seguir un sueño”, dijo el edil.

La delegada de Prospera, Sara Concepción Rodríguez Aburto recordó que el programa nació teniendo como antecedente el Pronacom y Solidaridad en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1997 nace el programa Progresa, en 2002 cambia su nombre a Oportunidades y en 2013 a Prospera en donde el presidente Enrique Peña Nieto dota al programa de mayores beneficios.

Gracias al programa de Inclusión Social Prospera, hoy los beneficiarios cuentan con Seguro Popular, Seguro de Vida para Jefas de Familia, y la Beca Complementaria Inicia Tu Carrera SEP Prospera.

El secretario Luis Enrique Miranda, se ha propuesto acompañar a la mujer como eje de la familia, hoy el empoderamiento a través de las capacitaciones permite a las beneficiarias Prospera tener información en materia de salud, así como acceder a un crédito en Bansefi a través del Programa Integral de Inclusión Financiera.