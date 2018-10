Celebran XLII Aniversario del CBTF no. 6

Al celebrar el XLII aniversario del Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal No. 6, la directora del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM), María Guadalupe Díaz Chagolla, afirmó que garantizar el acceso a la niñez y juventud a una educación de calidad, es fundamental para el desarrollo de Michoacán.

En representación del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, la directora general del IIFEEM acudió a la ceremonia en la que se conmemoró el aniversario del plantel que ha formado generaciones de jóvenes de la región y junto con las autoridades, inauguró tres aulas didácticas.

Díaz Chagolla precisó que las aulas tuvieron una inversión de 1 millón 793 mil 692 pesos, del Fondo de Aportación Múltiple y permitirán que el alumnado cuente con mejores condiciones para estudiar, por lo que invitó a las y los jóvenes a seguir preparándose y ser agentes de cambio que trabajen en beneficio del estado.

La directora del IIFEEM recordó que el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles fue alumno de este Centro.

El director del CBTF, Juan Antonio Mejía Solache, hizo un reconocimiento a todos los ex directores y personal docente jubilado, así como a ex alumnos y ex alumnas que han pasado por las aulas del Centro en sus 42 años de brindar labores.

Mejía Solache dio a conocer que han egresado 41 generaciones con más de 4 mil estudiantes que se gradúan como técnicos profesionales y el 80 por ciento continúan sus estudios en varias instituciones relacionadas a la agronomía. Actualmente cuentan con una matrícula de 600 alumnos y alumnas de los municipios de Irimbo, Hidalgo y Tuxpan, así como de localidades cercanas.

Omar López Esquivel, presidente municipal de Irimbo, felicitó a la comunidad escolar por sus 42 años de servir a la población y brindar una educación de calidad a jóvenes que además de cursar su preparatoria, egresan con una carrera técnica.

Francisco Ríos Uribe, ex alumno de la generación 82-85 “Arturo E. Rodríguez Flores”, se dijo satisfecho y orgulloso de haber pertenecido a la institución que forma hombres y mujeres de bien.

María Mejía Santana, en representación del personal jubilado, dijo que la tenacidad y la perseverancia es la fórmula del éxito como un mensaje a la comunidad estudiantil para que siempre trabajen para alcanzar sus objetivos.

Al finalizar el acto de aniversario, se develó una placa de agradecimiento a todo el personal directivo, docente, administrativo y de apoyo por parte de la generación 82-85.

Se contó con la asistencia de Norberto Antonio Martínez Soto, diputado local; Jeovana Alcántar Baca, ex diputada local; Evelio González Bucio, presidente de la Sociedad de Padres de Familia; Isaac Misael Venegas Castañeda, presidente de la sociedad de egresados CBTF No. 6; así como directivos de escuelas de educación media superior de la región, alumnado, ex alumnos