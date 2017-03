CIA Puede Espiar Teléfonos Iphone y Android: Wikileaks

WikiLeaks publicó este martes miles de documentos que pertenecerían al Centro de Ciberinteligencia de la CIA, una filtración que aparentemente permite conocer detalles íntimos del espionaje digital de la agencia.

The Associated Press no pudo autenticar de inmediato los documentos y la CIA no respondió a los pedidos de declaraciones. WikiLeaks tiene una larga trayectoria en la revelación de documentos secretos del gobierno.

Un especialista que examinó los documentos, Jake Williams, fundador de Rendition Infosec, dijo a la AP que parecían auténticos.

Parte de la filtración consiste en 8 mil 761 documentos y archivos de una red de alta seguridad aislada, situada en el Centro de Ciberinteligencia de la CIA en Langley, Virginia.

Según los documentos, el llamado programa “Año Cero” incluiría una serie de armas informáticas mediante las cuales se podrían hackear teléfonos y dispositivos como iPhones, el sistema Android, Windows o los televisores Samsung, que se convertían en micrófonos encubiertos.