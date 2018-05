Cierran 16 Comisiones; 253 mdp fue su Costo; fin de Sexenio en el Senado

El pleno del Senado aprobó el cierre definitivo de las 16 comisiones especiales destinadas a atender temas de coyuntura, que operaron en los últimos seis años y que tuvieron un costo total de 253.2 millones de pesos.

Durante la última sesión de trabajo del pleno del Senado se aprobó el acuerdo de la Mesa Directiva para cerrar las comisiones especiales de Cambio Climático; Desarrollo de Litoral del Pacífico; Movilidad; Productividad; Rescate y Gestión de la Mexicanidad; Zonas Marginadas; Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación.

También la de Seguimiento a los Procesos Electorales; Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas; Desarrollo Metropolitano; Diagnóstico y Reflexión sobre el Texto que conforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De igual forma, la de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; para la Atención y Seguimiento al caso de la Empresa Oceanografía, Sur-Sureste; Ficrea, y de Acompañamiento en la Negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica.

Desarrollo

Aunque todas trabajaron principalmente al comienzo de su creación, no todas rindieron resultados tangibles, como la de Ficrea, que trabajó constantemente para crear un modelo de rescate a los ahorradores, pero que al final no se lograron los consensos para su aprobación.

El 30 de abril de 2015, porque la decisión del PAN de no asistir al pleno del Senado echó por tierra la llamada Ley Ficrea, con lo cual quedó en el aire el proceso de rescate de al menos cinco mil 319 ahorradores defraudados, dado que el PRD retiró su respaldo luego de que organizaciones financieras rurales le pidieron no avalar su transformación a organizaciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las comisiones especiales de Cambio Climático y la que acompañó al gobierno federal para las negociaciones de lo que hoy es el CPTPP dieron resultados tangibles, porque en el primer caso canalizó propuestas a comisiones dictaminadoras que las convirtieron en reformas y en el caso del tratado internacional ya fue ratificado por México.

Pero hay otras comisiones especiales que a pesar de operar no tuvieron resultados, como la creada para el Senado para revisar el texto de la Constitución y proponer un texto de principios. Se realizaron consultas y se desarrolló trabajo al principio, previo al centenario de la Constitución, pero el trabajo quedó estancado y no hubo resultados concretos, sobre todo porque Raúl Cervantes, su presidente, se convirtió en procurador general de la República y al dejar ese cargo ya no regresó al Senado.

La de Seguimiento de los Procesos Electorales operó en el año que se creó, que fue el 30 de abril de 2013, pero después ya no hubo reportes al pleno de los procesos electorales siguientes, ni siquiera los de 2015, cuando se eligió la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

La de Desarrollo del Litoral del Pacífico no hizo público algún logro; la de Oceanografía se limitó a llamar a comparecer a algunos implicados, pero desde hace dos años dejó de reportar públicamente sus actividades.

Mediocre desempeño

Las 16 comisiones especiales del Senado trabajaron en sus objetivos, pero no obtuvieron todas buenos resultados y otras se apuntaron algunos logros.