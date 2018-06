“Clasificamos Gracias a Nuestro Trabajo”: Javier Hernández

No pasamos gracias a Korea, clasificamos gracias a nuestro trabajo. No perdimos por pendejos, de hecho clasificamos y ganamos conciencia porque tuvimos un gran rival y mentalmente vimos donde mejorar. Queda claro que tenemos todo para ganar y seguimos trabajando sobretodo en lo mental y emocional. Disfrutemos la clasificación y aprendamos de los errores. Apóyanos aunque no nos vaya como tú quisieras. #ImaginemosCosasChingonas #NadaNosDetiene #VivaMéxico

A post shared by Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_) on Jun 28, 2018 at 10:02am PDT