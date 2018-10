Comités Vecinales Eligieron Nuevo Vocal General del CDM

Uruapan, Michoacán; lunes 29 de octubre de 2018.- De manera democrática y con toda libertad, los presidentes de comité vecinal eligieron a Javier Campos Pérez como nuevo vocal general de control y vigilancia del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM); relevará a Agustín Cruz García, quien cumplió su periodo al frente de este organismo de participación ciudadana.

La elección se dio en asamblea extraordinaria del CDM, en la que surgieron cuatro propuestas. Javier Campos obtuvo 64 votos a favor, con los que superó a Carmen Sosa, quien recibió 12 sufragios, así como a Enrique Martínez quien se fue sin votos a favor. Además se registraron cuatro abstenciones.

Mientras que la cuarta persona propuesta, Lael Ramírez decidió no participar, al argumentar que el próximo mes de noviembre terminará su periodo como presidente de comité vecinal y el reglamento vigente del CDM no permite la reelección.

El proceso de elección fue atestiguado por funcionarios municipales encabezados por la Síndica Municipal, Norma Adriana Magaña Madrigal, quien felicitó a los integrantes del Consejo por el civismo y transparencia con que llevaron a cabo el cambio del nuevo vocal general.

En representación del Presidente Municipal, Víctor Manuel Manríquez González, la síndica hizo un llamado a la unidad a todos los presidentes de comité vecinal, al señalar que es momento de unir esfuerzos para trabajar en equipo e impulsar el progreso a las colonias de Uruapan.

El nuevo vocal general del CDM, Javier Campos Pérez, quien era vocal de la zona poniente por la colonia Plan de Ayala, tomará protesta en la asamblea ordinaria a llevarse a cabo el próximo 5 de noviembre.

En su intervención, agradeció a los presidentes de comité vecinal la confianza depositada en su persona y enfatizó que trabajará con mucha intensidad para no defraudarlos.

Indicó que entre sus planes tiene considerado impulsar el deporte y la cultura con mucha fuerza en las colonias de Uruapan, con el objetivo de mantener alejada a la niñez y juventud de las adicciones y de conductas delictivas.