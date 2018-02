Compromete Gobernador Garantizar Tratamiento a Niñas y Niños con Cáncer

El Gobierno del Estado seguirá brindando todo su apoyo para hacerle frente al cáncer infantil, para que de esta manera las niñas y los niños se desarrollen en las mejores condiciones, alcancen sus sueños y sean felices, aseguró el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo.

Lo anterior, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil, en la que el mandatario estatal pidió al secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, redoblar esfuerzos para que los tratamientos contra el cáncer en las y los infantes no tengan ningún costo para las familias y “así hacer menos pesada la carga de las mamás y papás”.

Ante niñas y niños, así como las mamás y papás, además del personal médico de Oncología del Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, el Gobernador de Michoacán destacó que el Gobierno del Estado tiene un compromiso superior en el cuidado de las niñas y los niños de la entidad en materia de salud, por lo que aseguró “no bajaremos la guardia”.

Acompañado de su hija Sofía Aureoles Geymonat, Silvano Aureoles agradeció al personal médico de Oncología, así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil para atender este padecimiento y llamó a la población a visibilizar este problema que tanto lastima al sector infantil y sus familias. “El mejor regalo que nos pueden dar, es el escuchar sus testimonios y saber que sí es posible librar la batalla contra esta enfermedad”.

Recordó que en el 2017 se inauguró el Albergue del Hospital Infantil, donde familias que tienen algún paciente en este nosocomio, cuentan con instalaciones adecuadas para pernoctar mientras los menores reciben tratamiento.

Finalmente, señaló que a través de la suma de voluntades, es como se logra tener mejores resultados para hacer frente al cáncer infantil.

El secretario de Salud, Elías Ibarra Torres, coincidió con el mandatario al señalar que con la suma de esfuerzos entre Gobierno, organizaciones y sociedad, es como se pueden tener mejores condiciones de vida.

En su oportunidad, la directora de Oncología Infantil del Hospital “Eva Sámano de López Mateos”, Silvia Chávez Gallegos, destacó que al interior de esta aérea durante el último año no se ha suspendido el tratamiento de quimioterapias para las niñas y niños.

De igual manera, informó que se han firmado varios convenios de colaboración para obtener tratamientos completos para las niñas y niños, lo que ha permitido que Michoacán se ubique por debajo de la media nacional en mortalidad de cáncer infantil, debido a que se ha incrementado la esperanza de vida de los pacientes de este tipo de padecimiento.

Atzín Robles Becerra, quien habló en representación de las niñas y niños, actualmente cuenta con 20 años de edad y cursa la universidad, gracias al apoyo que el Gobierno del Estado le brindó para superar el cáncer. “Un niño o niña merece estar con su familia, jugar con sus hermanos y hermanas, disfrutar; no estar atado a una cama, extrañar a sus familiares”.

Fue en el año 2004 cuando Atzín Robles fue diagnosticado con cáncer infantil y agregó: “gracias Gobernador porque en Michoacán el tratamiento oncológico ya no representa perder nuestro patrimonio familiar o un desgaste emocional”; de igual manera, aplaudió el impulso que se ha dado a programas, así como el gestionar recursos en materia de salud.

El tanto que Daniel Oliveros Ríos, detalló que a la edad de 14 años le fue detectada leucemia linfoblástica aguda infantil (LLA), pero desde hace tres años y medio fue dado de alta, por lo que se encuentra en etapa de vigilancia.

Contradictoria, la alerta de EU de no viajar a México: Silvano Aureoles

Por otro lado, el mandatario estatal Aureoles Conejo aprovechó la ocasión para emitir una opinión acerca de los últimos acontecimientos violentos suscitados en Estados Unidos, y calificó como contradictoria la decisión del país vecino de emitir una alerta para no viajar a México por temas de inseguridad.

“Fíjense la contradicción: Estados Unidos emite alertas para que sus ciudadanos no vengan a México y resulta que aquí no hay matanzas como las que ellos tienen allá. Entonces es una hipocresía del gobierno norteamericano; vamos nosotros a emitir una alerta desde Michoacán para que no vayan a Estados Unidos”, aseveró.

Estuvieron presentes la directora general del Sistema DIF Estatal, Rocío Beamonte Romero; el director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Germán Ortega Silva; la delegada del ISSSTE en Michoacán, Lorena García Peña; el director general del Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”, Francisco Vargas Saucedo; la presidenta de AMANC Michoacán, Lourdes Salinas Garduño; así como diversos funcionarios y funcionarias.