Con Palomas Mensajeras, la Reunificación Familiar es una Realidad: Semigrante

Morelia, Michoacán, a 6 de septiembre de 2018.- En el marco del trabajo que el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría del Migrante (Semigrante), realiza en favor de las y los migrantes y la reunificación familiar, este jueves, 125 personas adultas mayores provenientes de cuatro municipios, aprobaron el trámite para recibir la visa que les permitirá viajar a Estados Unidos a encontrarse con sus hijas e hijos, a los que no han visto en décadas.

Acompañados por personal de la Semigrante y de los ayuntamientos de sus respectivos municipios, 39 personas de Sahuayo, 46 de Erongarícuaro, 24 de Huaniqueo y 16 de Senguio, salieron durante las primeras horas de este jueves para viajar a la Embajada de Estados Unidos en México, donde entregaron la documentación que les permitirá, en un término de diez días, recibir la visa para viajar a California e Illinois.

En el grupo de Senguio viajaron Luisa Carrillo Pérez y Domitila Medina González, de 94 y 91 años de edad, respectivamente, quienes invadidas por la emoción que les causó la noticia de que aprobaron el trámite para recibir su visa para viajar a reencontrarse con sus hijos en Illinois, rompieron en risas y llanto, e incluso olvidaron el tiempo que tienen sin ver a sus seres queridos.

“Hace tanto que se fue mi hijo que ya no recuerdo cuántos años son, yo creo que ahora que lo vuelva a ver ya no lo voy a conocer”, expresó la señora Domitila mientras se agarraba fuertemente del brazo de Luisa, quien es su compañera inseparable en esta aventura que no imaginaron vivir.

Integrante del grupo que viajó de Huaniqueo, don José Frías Bedolla, tampoco pudo contener una carcajada al recibir la noticia de aprobación y con los ojos inundados por el llanto se llevó las manos al pecho para sentir su corazón que, según sus propias palabras, “latía desbocado”.

Para el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, la unión familiar es una prioridad y cristalizar el sueño de las y los migrantes al reunirlos con sus madres y padres luego de décadas de separación, se ha convertido en una realidad a través del programa de Palomas Mensajeras, con la aprobación hasta hoy de 4 mil 932 visas.