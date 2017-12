“Con Palomas Mensajeras, mi Hijo Simplemente Volvió a Nacer”

Reencontrarme con mi hijo después de no verlo durante 25 años, para mí fue como volverlo a dar a luz”, expresa María Elena Bravo Mares, beneficiaria del programa Palomas Mensajeras originaria de La Piedad, que a sus 70 años de edad ya había perdido la esperanza de volver a abrazar a su vástago, que radica en Estados Unidos.

“Yo decía que no dejara a sus hijos, porque tiene dos hijitos enfermos y él los cuida, al mayor y al menor. Yo le decía que no se viniera (a México), porque si ya no podía regresar, ¿como los mantenía? Tiene cuatro hijos, dos bien y dos malos, dos tienen autismo, uno tiene 20 años de edad y el otro 18. Si no hubiera sido por este programa, no lo habríamos logrado”, destacó.

María Elena es una de las mil 276 personas integrantes de 51 grupos de 35 municipios michoacanos que ya concluyeron su proceso de viaje a Estados Unidos. Del 8 de febrero a la fecha, a través de Palomas Mensajeras, fueron autorizadas mil 673 visas y se conformaron 88 grupos de 56 municipios.

Zinapécuaro, Villamar, Lagunillas, Los Reyes, Puruándiro, Paracho, Maravatío, Gabriel Zamora, Hidalgo, Penjamillo, Tacámbaro, Uruapan, Múgica, Tangamandapio, Tarímbaro, Cuitzeo, Tingüindín, Pátzcuaro, Chavinda, Turicato, Ecuandureo, Jacona, La Piedad, Tzintzuntzan, Álvaro Obregón, Apatzingán, Uruapan, Ixtlán de los Hervores, Cojumatlán de Regules, Nuevo Parangaricutiro, La Huacana, Purépero, Indaparapeo, Madero , Churumuco y Tuxpan, son los municipios de donde son originarias las Palomas Mensajeras que hasta la fecha han viajado a California, Illinois, Georgia, Washington y Texas.

Esta iniciativa implementada por instrucciones del Gobernador Silvano Aureoles Conejo e instrumentada a través de la Secretaría del Migrante (Semigrante), cuyo titular es José Luis Gutiérrez Pérez, tiene el objetivo reunificar familias que por causas migratorias se han separado y tienen muchos años sin verse. Está dirigido a adultas y adultos mayores de 60 años, padres o madres de michoacanos y michoacanas que vivan en Estados Unidos de forma indocumentada.