Con Paro, el SNTE Acusa al Director de Comunicación de la SEP por Repartir Plazas a Familiares y Amigos

Esta mañana se vivió un ambiente tenso en la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego que trabajadores de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –que agrupa a trabajadores administrativos— se manifestaron en la patio principal de la secretaría para denunciar supuestas arbitrariedades del director de Comunicación Social, Eduardo Campos Gutiérrez, sobre la designación de plazas de base.

Por dos horas, alrededor de 60 trabajadores de la SEP de las áreas de monitoreo, recursos humanos, recursos materiales y de la dirección general de comunicación social, pararon labores y se manifestaron en el patio, frente a la dirección general de comunicación social, en el inmueble ubicado en el Centro Histórico, para denunciar el supuesto incumplimiento del acuerdo en la asignación de plazas entre el SNTE y la SEP.

Según explicó Felipe Isidro Reyes, secretario delegacional de la sección 11, del personal de apoyo y asistencia a la educación de la SEP, Campos Gutiérrez “tomó de manera arbitraria” al menos tres plazas para “sus familiares y amigos”, asignándoles puestos de alto nivel y con ello violentando la antigüedad laboral de otros trabajadores de más de 30 años.

Felipe Isidro Reyes dijo que con estas designaciones se “trasgrede la ley”, al pasar por encima de la Comisión Escalonaría del acuerdo SEP-SNTE, en el que supuestamente se pactó que 50% de las de plazas serían para los agremiados del sindicato.

“Lo único que queremos es que se respete el derecho de todos los trabajadores de base, que les corresponde y no que pasen encima de ellos, toda vez que son familiares o son amigos los que les dan la plaza más alta de entrada”, dijo.

“Los trabajadores están hartos de la situación de nepotismo en la asignación de plazas, hemos tratado de entablar diálogos, pero ante la cerrazón y la negativa no nos podíamos quedar callados”, refirió Reyes.

Con carteles en los que se leía “Alto al nepotismo de la DGCS (Dirección General de Comunicación Social)”, los trabajadores además se manifestaron frente a la oficina de la oficial mayor, Adriana Gómez Cavazos, y el mismo secretario Otto Granados , donde también denunciaron supuesto maltrato de parte del director de Administración, así como descuentos injustificados.

Consultado por separado, Campos Gutiérrez reconoció para Apro la existencia de un conflicto en la asignación de plazas, sin embargo subrayó que en ningún momento se violentó la ley o los derechos de los trabajadores, pues según dijo, el reglamento interno de la SEP le confiere las facultades para asignar las plazas de base.

“El sindicato me está acusando de no respetar un acuerdo sindical de la comisión escalafonaria entre la SEP y el SNTE para asignar las plazas definitivas. Eso dice el acuerdo. Como director general tengo la atribución de nombrar al personal de la dirección general. El acuerdo es extra a esa atribución que tengo, puedo nombrar las plazas que yo considere y lo podría hacer sin considerar al sindicato y no estaría incurriendo en ninguna falta”, señaló.

A pesar de eso, explicó el titular de Comunicación Social, “el tiempo que he estado al frente he firmado 15 nombramientos para plazas y 10 han sido a propuesta del SNTE; es decir, ni siquiera la mitad se ha hecho sin ellos. El problema es que ellos estaban acostumbrados a que les daban todas las plazas, todas y todo el tiempo. Yo tomé algunas por mi atribución y ni siquiera llegan a la mitad”.

Campos Gutiérrez también señaló que es prioridad para su área “cuidar” a los trabajadores: “Para mí, que los trabajadores estén bien, es una prioridad, no tengo nada en contra de ellos, yo no tengo conflicto. Ya platiqué con ellos y les dije que todo lo que tenga que ver con sus derechos laborales se va a respetar. Nunca hemos faltado a sus derechos laborales ni podemos hacerlo”.

Tras una primera mesa de diálogo que entablaron los trabajadores inconformes con las autoridades de la SEP – luego de la mediación de la Dirección General de Recursos Humanos– se acordó un segundo encuentro para el martes 20 de marzo.

“El martes seguiremos con la mesa para dar una solución definitiva y que sea en beneficio de la base trabajadora. Con éste diálogo la base trabajadora por el momento está tranquila, pero seguiremos inconformes hasta no encontrar una solución”, señaló.