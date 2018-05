Conalep Michoacán e IEESSPP Inician Programa de Reclutamiento en Plantel Morelia II

Morelia, Michoacán, 8 de mayo de 2018.- Los directores generales del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (Conalep), José Francisco Salazar García, y del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado (IEESSPP), José Antonio Bernal Bustamante, se reunieron con estudiantes del plantel Morelia II del subsistema con la finalidad de ofrecer la oferta de ingreso al Instituto.

Francisco Salazar señaló que se facilitan todas las acciones al IEESSPP para ampliar las oportunidades de ingreso de los alumnos y alumnas del Conalep.

Asimismo, afirmó que el IEESSPP ofrece a las y los jóvenes la oportunidad de seguir superándose y tener un trabajo digno, por lo que conminó a las y los estudiantes a aprovechar esta oportunidad.

Por su parte, Bernal Bustamante manifestó que la Policía Michoacán busca hombres y mujeres con vocación de servicio y les ofrece la oportunidad de seguir desarrollándose en el ámbito académico de la carrera técnica de los egresados del Conalep.

Los requisitos para ingresar a las filas del IEESSPP son edad 18 a 40 años, estatura mínima de 1.60 hombres y 1.50 mujeres, estudios mínimos de preparatoria concluida, no tatuajes, no estar sujeto a proceso penal ni haber sido condenado por sentencia irrevocable, no consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo, y acreditar las evaluaciones de control y confianza.