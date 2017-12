El tercer llamado llegó y miles de familias acudieron a apoyar la iniciativa del Sistema DIF Morelia para asistir al concierto “Música por una Sonrisa”, el cual contó con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Michoacán y se efectuó frente a Catedral al filo de las 20:30 horas, dicha actividad tocó las fibras más sensibles de los asistentes y deleitó sus oídos con un repertorio musical navideño.

Es de recordar que la entrada a este concierto solicitaba el apoyo de la ciudadanía con la donación de un juguete no bélico y sin baterías para regalarlo a niños de escasos recursos, y así llevar sonrisas, ilusiones y sorpresas.

El Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar y la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Morelia, Paola Delgadillo de Martínez agradecieron a la ciudadanía su colaboración y aseguraron que cada juguete ayudará a los Reyes Magos a que lleguen a las colonias y tenencias más alejadas de la ciudad.

En este escenario se anunció que los cantantes de ópera no sólo nos dieron su tiempo y corazón, sino también estuvieron invitado a otros músicos y artistas de Estados Unidos a sumarse a la causa, y es gracias a esta acción que se recibió un donativo de MIL DÓLARES para la compra de juguetes, por parte de la Fundación Song Birds of Peace y la Orquesta Sinfónica de las Américas.

Frente a la majestuosidad de Catedral, el Jefe de la Comuna Moreliana recordó que el Centro Histórico es ya un lugar para la convivencia de los morelianos y agradeció que cada dependencia municipal que realiza eventos esté en esa sintonía de generar actividades para el disfrute de las familias.

Cabe mencionar que dicha Orquesta está integrada por 60 artistas y cinco cantantes de ópera: Juan del Bosco, Tenor; Julia Lamon, Soprano; Tiffany Abban, Soprano; Emily Valdes, Soprano; Juan Arnulfo Tello, Baritono, Daniel Zavala, cantante de Pop, dirigidos por el Maestro Felipe Tristán, de nacionalidad mexicana.

Algunas de las selecciones musicales de carácter internacional que deleitaron al público la noche de este viernes 15 de diciembre fueron: Waltz de las Flores de El Cascanueces de Tchaikovsky, White Christmas de Irving Berlin, Carol of the Bells de Leroy Anderson, Oh Holy Night de Adolphe Adam y Chi Coitrane, Popurrí Navideño, El Niño del Tambor de Katherine Kennicott Davis, Noche de Paz de Franz Xacer Gruber, entre otros.

Recordar que la colecta se mantiene hasta el 5 de enero de 2018 en las oficinas centrales del DIF Morelia de lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas y en la Ludoteca Municipal (Bosque Cuauhtémoc) de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

La entrega se realizará el sábado 6 de enero de 2018 en colonias de Morelia en vulnerabilidad, zonas rurales, tenencias, Hospital Infantil, niños beneficiarios de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) del DIF Morelia.

Así como la Tenencia Morelos, Puerto de Buena Vista, Eduardo Ruíz, La Alberca, CERESO, Arcos de San Antonio, Santa Rosalía, Las Palomas, Tumbisca, La Cienega, Ojo de Agua, Colonias como Jesús Romero Flores, Cumbres del Quinceo, Villas del Pedregal, entre otras.