Congreso Realizó Conferencia en Materia Fiscal

Resulta necesario legislar en materia de comercio cibernético. Las leyes en el tema fiscal en el país todavía están pobres, se tienen que modernizar al panorama vigente de México, manifestó el Dr. José Luis Chávez Chávez, durante la ponencia “Tópico de Derecho Fiscal”, en el marco del ciclo de conferencias denominadas “Reflexiones Legislativas”, organizadas en el Congreso del Estado.

El Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos en coordinación con la Dirección General de Servicio de Apoyo Parlamentario, organizadores del ciclo de conferencias, en esta ocasión llevaron a cabo la conferencia en materia fiscal con el objetivo de presentar un panorama contable, con información asimilable que permita que los asesores, técnicos y personal del Poder Legislativo, tener un esquema fiscal digerible sin la necesidad de tener la profesión de contadores, en temas como la facturación electrónica, el timbrado actual de la nómina sus consecuencias y efectos.

En este contexto, José Luis Chávez, en su ponencia manifestó que existen grandes retos en la materia, destacando la urgencia de derogar el actual Código Fiscal Federal y del Estado, y construir una legislación que dé certeza a todo el grueso de los contribuyentes en México.

Precisó que en lo particular se debe revisar la Figura de Honorarios Asimilables a Salarios, figura que se contrapone a la Ley Federal de Trabajo, pero que las empresas prefieren utilizar al contratar bajo este esquema a sus empleados, en lugar de figuras fijas, las cuales les provoca cargas fiscales como la previsión social, es decir, aguinaldos, seguridad social, Infonavit, etc., lo que les ocasiona un gasto corriente de un 30 o 35 por ciento.

Asimismo, expresó que la tendencia en la actualidad es fiscalizar más a los contribuyentes, pero, a decir del ponente, dijo no se trata de ser drástico en la fiscalización, sino que crezca el padrón de contribuyentes, que realmente se obligue a pagar impuestos a todos los sectores, y no sólo al empresarial, para que este deje de ser presa cautiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y así exista un equidad y justicia en la recaudación de la contribución.