Congreso Trabaja en Leyes que Abonan a Construir una Sociedad Incluyente: Sigala

El Congreso del Estado trabaja para fortalecer el marco jurídico vigente y así combatir la discriminación; por ello, los diputados de la LXXIII Legislatura de todos los partidos políticos, con diferentes ideología, pero con el único fin que es el bienestar de Michoacán, continuamos trabajando por alcanzar la igualdad ante la ley, pero sobre todo en construir en las nuevas generaciones el amor, solidaridad, paz y tener una sana armonía y obtener un Michoacán verdaderamente incluyente, manifestó Pascual Sigala Páez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en el marco del arranque de la Cruzada Michoacán Incluyente.

En el evento protocolario, el diputado a nombre del Poder Legislativo signó el Acuerdo de Colaboración para la Igualdad, Implementación de Acciones de Prevención y Protección que Garanticen la no Discriminación y la no Violencia, y estuvieron presentes los diputados Nalleli Pedraza, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, José Guadalupe Aguilera y Xochitl Ruíz.

En su participación, Sigala Páez destacó que el Poder Legislativo ha contribuido a la causa con adecuaciones legales como, la reforma al Código Familiar para que as personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio; resaltó que Michoacán es de los pocos estados que reconoce la reasignación de concordancia sexo-genérica; también se presentó una iniciativa que regula la subrogación de vientres; pensando en los migrantes se presentó iniciativa para adoptar como identificación oficial la matricula consular; de igual forma la iniciativa para modificar la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, con la finalidad de proponer se cree el Instituto Michoacano para la atención de estas personas y se analiza en comisiones la Iniciativa de paridad de género entre muchas otras.

Asimismo, celebró que este tipo de acciones ayudan a recordar que la inclusión es un asunto de justicia y fortalecimiento a los derechos fundamentales, ya que actualmente la sociedad más radical e intolerante ha estado tomando espacios de poder y decisión en contra de las minorías sin dejar a salvo los derechos humanos.

Precisó que en la segunda mitad del mes de febrero el gobierno de los Estados Unidos de América, eliminó las protecciones antidiscriminatorias para la comunidad transgénero al firmar una orden retrógrada. Situación que también le está sucediendo al sector migrante, a las personas que profesan religiones diferentes y contra los mexicanos.

Recordó que hace unos días en nuestro País, un periodista declaradamente enemigo de los derechos de los homosexuales y de las leyes que tutelan estos derechos, recibió el premio nacional de periodismo, mientras la periodista Miroslava Breach, mujer defensora de derechos humanos, y gran luchadora de las causas sociales fue asesinada en Chihuahua.

Finalmente, hizo un llamado a los gobernantes, legisladores, sistemas de impartición de justicia, escuelas y la familia misma, a luchar desde cada una de nuestras esferas de acción, por la tolerancia, el respeto, la inclusión y los derechos de los niños, la comunicad LGTTB, los ancianos, los indígenas, los migrantes, las mujeres, mayoría que de manera desafortunada es tratada como minoría.