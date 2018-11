Consolidar Cuerpos de Seguridad y Garantizar Justicia, la Ruta: Gobernador

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2018.- El uso de mejor tecnología, el impulso a la capacitación de los elementos policiacos y la entrega del equipamiento adecuado, es la fórmula que se consolida como la estrategia integral para garantizar la seguridad en Michoacán, pronunció el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo.

Así lo expresó esta tarde en el evento de entrega de armamento, municiones, chalecos balísticos, fornituras y becas, como parte del programa de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fortaseg), por un monto cercano a los 7 millones de pesos.

Fueron otorgadas más de 99 armas, 37 mil municiones y 48 becas para elementos de 27 municipios que cursan la Formación Inicial de Aspirantes a la Policía Municipal, además de 115 chalecos balísticos y 238 fornituras para 12 ayuntamientos.

Ahí, el titular del Ejecutivo Estatal reafirmó que no hay otra ruta para hacerle frente a los retos en materia de seguridad, que fortalecer las capacidades institucionales de los municipios, por ello destacó que esta es la quinta entrega de equipamiento, y se sumará una más en diciembre.

Compartió que la ruta de los gobiernos Estatal y Federal trazada para Michoacán, es consolidar los cuerpos de seguridad, además de garantizar justicia pronta y expedita, para que todos los delitos sean castigados a través de una fiscalía eficaz.

De nueva cuenta, hizo un atento llamado a las presidentas y los presidentes municipales a no aflojar el paso en garantizar la seguridad en sus demarcaciones, que será el mejor legado que puedan dejar a sus habitantes, esfuerzo que sólo se logra al contar con una policía sólida y profesional.

“No es la solución que delincuentes les ofrezcan controlar el territorio para brindar la seguridad, eso es inaceptable, digan no a esas personas y cerremos filas Estado y Municipio para garantizar la paz a las michoacanas y los michoacanos”, aseveró Aureoles Conejo.

Les invitó también a hacer equipo con las Mesas de Seguridad y Justicia establecidas en diversas regiones.

En su participación, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Lilia Cipriano Ista, recordó que la seguridad pública requiere del vínculo entre los tres órdenes de Gobierno, por lo que esta dependencia, a instrucción del Gobernador Aureoles, seguirá trabajando de la mano con los ayuntamientos.

La presidenta municipal de Jacona, Adriana Campos Huirache, expuso que el mandatario estatal, junto con alcaldes, alcaldesas y autoridades, trabajan en conjunto día a día para lograr la estabilidad de Michoacán.

“Esta tarde me enorgullece saber que el Gobierno del Estado sigue esforzándose por garantizar este derecho fundamental en la vida de las michoacanas y los michoacanos. No me queda duda que dichos apoyos sabremos aprovecharlos para mantener el orden y la paz social”.

Eduardo Cabrera Cervantes, policía beneficiado del municipio de Erongarícuaro, a nombre todas y todos los elementos, agradeció al Gobernador por darle prioridad a la seguridad pública en la entidad, en atención a las necesidades más apremiantes de la sociedad; “sepa que estaremos siempre con la mejor disposición para trabajar en construir un Michoacán y un México mejor”.

En el evento estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; el procurador general de Justicia en el Estado, José Martín Godoy Castro; el comandante de la 21 Zona Militar, general Gerardo Mérida Sánchez; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Manuel Serrato Lozano y el delegado de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Saldaña Villaseñor.

También el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González; el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta; el coordinador de la Policía Federal en Michoacán, Rafael Abundiz Núñez; el presidente de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, Roberto Ramírez Delgado; el diputado Humberto González Villagómez; entre otras autoridades municipales, estatales y federales, así como representantes de los medios de comunicación.