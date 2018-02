Contribuirá CDI con la Gestión y Otorgamiento se Servicios Básicos de Infraestructura en Comunidades Indígenas

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) reiteró su apoyo a las comunidades originarias del país para contribuir con servicios básicos de infraestructura, aseguró Roberto Serrano Altamirano, encargado del Despacho de la CDI al hacer entrega de la subestación eléctrica de Hopelchén, Campeche.

Acompañado del Gobernador de la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que ésta, dotará de servicio eléctrico a más 136 mil habitantes de las comunidades mayas de la región.

Serrano Altamirano, indicó que esta planta de suministro eléctrico, está diseñada para tener un funcionamiento ininterrumpido por las próximas dos décadas, situación que impedirá las inconsistencias en el voltaje que son muy dañinas para los enseres domésticos. Agregó que la CDI participó con una inversión de 98 millones de pesos, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó una cantidad igual para llevar a término este proyecto.

“Tenemos que trabajar por los pueblos indígenas de México, por eso hoy con mucha emoción, venimos a inaugurar y supervisar esta puesta en operación de la subestación eléctrica de Hopelchén que se encuentra lista para operar sin fallas. Esta entrega se debe a la insistencia del señor Gobernador Alejandro Moreno con el Gobierno Federal”, aseveró el encargado del Despacho de CDI.

En este evento también se realizó la entrega simbólica del Premio De Producto de Turismo Activo de la Feria Internacional de Turismo 2018 de Madrid, España a los cinco Paraísos Indígenas del Estado de Campeche. Un Paraíso Indígena es un centro de turismo de naturaleza ubicado en zonas indígenas, administrado por gente de la comunidad que ofrece una experiencia única con servicios de alta calidad.

Quienes recibieron este reconocimiento fueron: C. Israel Molas Narváez, de la localidad de Isla Arena, municipio de Calikiní, de la Sociedad Servicios Ecoturísticos Carey S. A. de C. V. C. Romualda Caridad Gómez Gómez de la localidad de Isla Arena, municipio de Calikiní, de la Sociedad Wotoch Aayin, S. C. de R. L. C. Raúl García Góngora, de la localidad La Aguada, municipio de El Carmen, de la Cooperativa de Bienes y Servicios Turísticos de Isla de Pájaros de S.C. de R.L de C.V. C. Neldy Patricia Gómez Yerbes, de la localidad de Isla Arena, municipio de Calikiní, del Grupo Servidores Ecoturísticos S.A. de C.V. C. Andrés Aguilar Cruz, de la localidad de Hampolol, municipio de Campeche de la Sociedad de Ich Haa Lol Shaan S. C de R.L.

A nombre de los beneficiarios, Romualda Caridad Gómez Gómez, agradeció los beneficios otorgados por la CDI a través del Programa de Turismo de naturaleza, pues ahora ofrecen a los visitantes nacionales e internacionales servicios de restaurantes, hospedaje, actividades recreativas y pueden difundir la importancia de los cocodrilos en los manglares, lo que les ha permitido incrementar sus ingresos económicos.

En el evento estuvieron presentes entre otros funcionarios, el presidente municipal, José Ignacio España Novelo; Joaquín Álvarez Arana, delegado estatal de la CDI.